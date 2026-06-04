Karambol na trasie S7! Zderzyły się cztery auta, jedno stanęło w płomieniach

Karambol na trasie S7 koło Kmiecina. Pożar po zderzeniu czterech aut

Około godziny czternastej na drodze ekspresowej S7 blisko Kmiecina doszło do karambolu. Uczestniczyły w nim cztery samochody osobowe. Skutki uderzenia były na tyle silne, że część pojazdów z impetem zjechała z asfaltu na pobocze. Jedno z aut momentalnie stanęło w płomieniach. Oficerowie z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim poinformowali na szczęście, że wbrew pozorom żadna z osób biorących udział w wypadku nie wymagała hospitalizacji i nikt nie zginął.

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Zablokowana droga S7. Ogromne utrudnienia i akcja służb ratunkowych

Karambol wywołał paraliż komunikacyjny. Służby zamknęły odcinek drogi ekspresowej, zmuszając podróżujących trasą S7 do oczekiwania w korkach. Problemy z płynnym przejazdem rozpoczęły się tuż po godzinie czternastej i według komunikatów drogowców miały utrzymać się w tym rejonie do późnego popołudnia, w okolicach godziny siedemnastej. Policjanci przypominają, że na trasach szybkiego ruchu zaledwie chwila braku koncentracji może przynieść katastrofalne efekty. Trzeba utrzymywać odpowiedni dystansu za jadącym przed nami autem, dostosować prędkość jazdy do pogody.