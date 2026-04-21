Travelist Hotel Star 2026 – kto wybierał najlepszych?
Ranking Travelist Hotel Star to jedno z ważniejszych zestawień w branży turystycznej. Laureatów w 11 kategoriach wyłoniła kapituła ekspertów Travelist.pl, analizując m.in. standard obiektów, ofertę dla gości i opinie klientów. W 2026 roku przyznano nagrody w takich kategoriach jak:
- najlepszy hotel nad morzem,
- najlepszy hotel w górach,
- najlepszy hotel nad jeziorem,
- najlepszy obiekt miejski czy SPA.
Szczególnie ważna dla wielu Polaków była kategoria hoteli rodzinnych. I to właśnie tutaj bezkonkurencyjny okazał się gdański hotel znany w regionie niemalże każdemu.
Najlepsze hotel dla rodzin w Polsce. Prawdzic Resort & Wellness
Eksperci portalu rezerwacyjnego Travelist.pl wraz z gośćmi hotelowymi uznali hotel Prawdzic Resort & Wellness jako najlepszy wybór dla rodzin. Obiekt położony jest w jednej z najbardziej atrakcyjnych części Gdańska w dzielnicy Jelitkowo. To ogromny atut dla rodzin z dziećmi, które nie muszą planować skomplikowanej logistyki, by spędzić dzień nad morzem. Na wyróżnienie wpływ ma jednak znacznie więcej, a mianowicie:
Oferta dla rodzin
- przestronne pokoje i apartamenty rodzinne,
- udogodnienia dla dzieci,
- przyjazna, kameralna atmosfera bez tłumów typowych dla dużych resortów,
Strefa relaksu
- podgrzewany basen
- strefa wellness.
Lokalizacja
- bliskość morza i terenów spacerowych,
- szybki dojazd do centrum Gdańska,
- spokojna okolica idealna dla rodzin.
Takie połączenie sprawia, że hotel dobrze sprawdza się zarówno na krótki wyjazd, jak i dłuższe wakacje dla całej rodziny. Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć obiektu, zachęcamy do sprawdzenia!
Idealny wybór na majówkę i wakacje
W kontekście zbliżającej się majówki i sezonu letniego takie wyróżnienie ma szczególne znaczenie. Rodziny coraz częściej szukają miejsc, które:
- są bezpieczne i komfortowe dla dzieci,
- oferują atrakcje na miejscu,
- pozwalają odpocząć także dorosłym.
Prawdzic Resort & Wellness spełnia wszystkie te warunki, a dodatkowo daje coś, czego często brakuje w dużych hotelach - spokój i kameralność.
