Travelist Hotel Star 2026 – kto wybierał najlepszych?

Ranking Travelist Hotel Star to jedno z ważniejszych zestawień w branży turystycznej. Laureatów w 11 kategoriach wyłoniła kapituła ekspertów Travelist.pl, analizując m.in. standard obiektów, ofertę dla gości i opinie klientów. W 2026 roku przyznano nagrody w takich kategoriach jak:

najlepszy hotel nad morzem,

najlepszy hotel w górach,

najlepszy hotel nad jeziorem,

najlepszy obiekt miejski czy SPA.

Szczególnie ważna dla wielu Polaków była kategoria hoteli rodzinnych. I to właśnie tutaj bezkonkurencyjny okazał się gdański hotel znany w regionie niemalże każdemu.

Najlepsze hotel dla rodzin w Polsce. Prawdzic Resort & Wellness

Eksperci portalu rezerwacyjnego Travelist.pl wraz z gośćmi hotelowymi uznali hotel Prawdzic Resort & Wellness jako najlepszy wybór dla rodzin. Obiekt położony jest w jednej z najbardziej atrakcyjnych części Gdańska w dzielnicy Jelitkowo. To ogromny atut dla rodzin z dziećmi, które nie muszą planować skomplikowanej logistyki, by spędzić dzień nad morzem. Na wyróżnienie wpływ ma jednak znacznie więcej, a mianowicie:

Oferta dla rodzin

przestronne pokoje i apartamenty rodzinne,

udogodnienia dla dzieci,

przyjazna, kameralna atmosfera bez tłumów typowych dla dużych resortów,

Strefa relaksu

podgrzewany basen

strefa wellness.

Lokalizacja

bliskość morza i terenów spacerowych,

szybki dojazd do centrum Gdańska,

spokojna okolica idealna dla rodzin.

Takie połączenie sprawia, że hotel dobrze sprawdza się zarówno na krótki wyjazd, jak i dłuższe wakacje dla całej rodziny. Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć obiektu, zachęcamy do sprawdzenia!

Idealny wybór na majówkę i wakacje

W kontekście zbliżającej się majówki i sezonu letniego takie wyróżnienie ma szczególne znaczenie. Rodziny coraz częściej szukają miejsc, które:

są bezpieczne i komfortowe dla dzieci,

oferują atrakcje na miejscu,

pozwalają odpocząć także dorosłym.

Prawdzic Resort & Wellness spełnia wszystkie te warunki, a dodatkowo daje coś, czego często brakuje w dużych hotelach - spokój i kameralność.

