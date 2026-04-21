To najlepszy hotel dla rodzin z dziećmi. Idealny na majówkę i wakacje

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-04-21 11:22

Planując rodzinny wyjazd na majówkę lub wakacje, coraz więcej osób szuka miejsca, które zapewni komfort dorosłym i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Właśnie taki standard oferuje obiekt uznany za najlepszy hotel dla rodzin w Polsce. Oto miejsce, które łączy wypoczynek, rozrywkę i pełne udogodnienia dla najmłodszych gości.

Prawdzic Resort&Wellness
Travelist Hotel Star 2026 – kto wybierał najlepszych?

Ranking Travelist Hotel Star to jedno z ważniejszych zestawień w branży turystycznej. Laureatów w 11 kategoriach wyłoniła kapituła ekspertów Travelist.pl, analizując m.in. standard obiektów, ofertę dla gości i opinie klientów. W 2026 roku przyznano nagrody w takich kategoriach jak:

  • najlepszy hotel nad morzem,
  • najlepszy hotel w górach,
  • najlepszy hotel nad jeziorem,
  • najlepszy obiekt miejski czy SPA.

Szczególnie ważna dla wielu Polaków była kategoria hoteli rodzinnych. I to właśnie tutaj bezkonkurencyjny okazał się gdański hotel znany w regionie niemalże każdemu.

Najlepsze hotel dla rodzin w Polsce. Prawdzic Resort & Wellness

Eksperci portalu rezerwacyjnego Travelist.pl wraz z gośćmi hotelowymi uznali hotel Prawdzic Resort & Wellness jako najlepszy wybór dla rodzin. Obiekt położony jest w jednej z najbardziej atrakcyjnych części Gdańska w dzielnicy Jelitkowo. To ogromny atut dla rodzin z dziećmi, które nie muszą planować skomplikowanej logistyki, by spędzić dzień nad morzem. Na wyróżnienie wpływ ma jednak znacznie więcej, a mianowicie:

Oferta dla rodzin

  • przestronne pokoje i apartamenty rodzinne,
  • udogodnienia dla dzieci,
  • przyjazna, kameralna atmosfera bez tłumów typowych dla dużych resortów,

Strefa relaksu

  • podgrzewany basen
  • strefa wellness.

Lokalizacja

  • bliskość morza i terenów spacerowych,
  • szybki dojazd do centrum Gdańska,
  • spokojna okolica idealna dla rodzin.

Takie połączenie sprawia, że hotel dobrze sprawdza się zarówno na krótki wyjazd, jak i dłuższe wakacje dla całej rodziny. Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć obiektu, zachęcamy do sprawdzenia!

Idealny wybór na majówkę i wakacje

W kontekście zbliżającej się majówki i sezonu letniego takie wyróżnienie ma szczególne znaczenie. Rodziny coraz częściej szukają miejsc, które:

  • są bezpieczne i komfortowe dla dzieci,
  • oferują atrakcje na miejscu,
  • pozwalają odpocząć także dorosłym.

Prawdzic Resort & Wellness spełnia wszystkie te warunki, a dodatkowo daje coś, czego często brakuje w dużych hotelach - spokój i kameralność.

Pełna lista zwycięzców Travelist Hotel Star 2026 znajduje się w naszym poprzednim artykule tutaj: Najlepsze hotele w Polsce 2026. Perełki nad morzem, w górach i w miastach

hotel
trójmiasto