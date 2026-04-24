Koszmar na drodze wojewódzkiej 224. Auto wbiło się w drzewo, kierowca zginął na miejscu

Tragiczny wypadek między Nową Karczmą a Grabówkiem

Pojazd osobowy rozbił się o przydrożne drzewo, a osoba kierująca autem zginęła przed przybyciem zespołów medycznych.

Do tego koszmarnego zdarzenia doszło na lokalnej trasie wojewódzkiej numer 224, łączącej Nową Karczmę z Grabówkiem.

Przejazd w tym miejscu został całkowicie wstrzymany, a policyjni śledczy analizują sytuację.

Do zdarzenia doszło w piątek, 24 kwietnia, na odcinku drogi wojewódzkiej nr 224 między Nową Karczmą a Grabówkiem. Z nieustalonych na razie przyczyn samochód osobowy zjechał z drogi i z dużą siłą uderzył w drzewo. Kierowca poniósł śmierć na miejscu.

Informacja o wypadku dotarła do strażaków z Kościerzyny o godzinie 10:42. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Po przyjeździe zastano poważnie uszkodzony pojazd, który uderzył w przydrożne drzewo.

Z ustaleń wynika, że autem jechał tylko kierowca. Niestety, odniesione przez niego obrażenia okazały się śmiertelne. Policja pod nadzorem prokuratora będzie teraz wyjaśniać dokładne przyczyny i przebieg tego tragicznego wypadku.

Trasa DW224 zamknięta przez policję po wypadku. Czekają nas utrudnienia

Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, w działaniach brały udział cztery zastępy straży pożarnej – z JRG Kościerzyna oraz OSP Nowa Karczma i OSP Grabówko – a także inne służby ratunkowe. Strażacy z kościerskiej komendy podkreślają, że droga wojewódzka nr 224 jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin.

