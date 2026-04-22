Stracił kontrolę nad walcem drogowym. 24-latka nie miała szans na przeżycie

Grzegorz Kluczyński
2026-04-22 21:46

W miejscowości Nowa Karczma (woj. pomorskie) doszło do tragicznego incydentu, w którym zginęła 24-letnia kobieta. Rozpędzona maszyna budowlana uderzyła w metalowy płot, a jego odrzucone elementy z ogromnym impetem uderzyły w stojącą w pobliżu ofiarę.

Tragiczny wypadek pod Kościerzyną
Galeria zdjęć 4

Dramat na drodze pod Kościerzyną

W czwartek 22 kwietnia na terenie Nowej Karczmy rozegrał się prawdziwy dramat. Podczas prowadzonych robót w pobliżu trasy wojewódzkiej potężny sprzęt budowlany wjechał w przeszkodę i doprowadził do tragedii. Młoda kobieta, która odniosła najcięższe obrażenia, poniosła śmierć na miejscu, mimo że ratownicy od razu podjęli próbę przywrócenia jej czynności życiowych.

Polecany artykuł:

Utrata kontroli nad maszyną budowlaną

Kościerscy policjanci poinformowali, że tragedia rozegrała się tuż przy drodze wojewódzkiej numer 221. Z wstępnych ustaleń wynika, iż 38-letni operator walca niespodziewanie zjechał z wzniesienia i stracił panowanie nad ciężkim pojazdem. Sprzęt uszkodził najpierw pozostawionego w okolicy Volkswagena Passata, następnie zniszczył niewielki budynek, by ostatecznie wbić się w stalowy płot. Rozpędzone elementy zniszczonego ogrodzenia zostały odrzucone wprost na stojącą nieopodal 24-letnią kobietę.

Tragiczny finał akcji ratunkowej

Do zdarzenia natychmiast zadysponowano niezbędne siły szybkiego reagowania z całego regionu. Załoga karetki pogotowia oraz wezwani strażacy robili wszystko, aby przywrócić funkcje życiowe poszkodowanej, jednak obrażenia ofiary okazały się zbyt rozległe i lekarz stwierdził zgon. W działaniach ratowniczych na miejscu nieszczęśliwego wypadku uczestniczyły dwa wozy straży pożarnej, ratownicy medyczni oraz lokalne patrole policyjne.

Śledztwo pod nadzorem prokuratury

Stróże prawa sprawnie odgrodzili obszar zdarzenia i od razu przystąpili do gromadzenia niezbędnego materiału dowodowego. Technicy kryminalistyki przygotowali obszerną dokumentację zdjęciową, wykonali precyzyjne plany sytuacyjne i rozpoczęli szczegółowe przesłuchiwanie osób będących świadkami wypadku. Całość zaplanowanych postępowań wyjaśniających toczy się pod ścisłym kierownictwem miejscowej prokuratury.

Znasz zasady pierwszej pomocy?
Pytanie 1 z 10
Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy:
Pokaz pierwszej pomocy
wypadek
Kościerzyna
Policja