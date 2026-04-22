Stracił kontrolę nad walcem drogowym. 24-latka nie miała szans na przeżycie

Dramat na drodze pod Kościerzyną

W czwartek 22 kwietnia na terenie Nowej Karczmy rozegrał się prawdziwy dramat. Podczas prowadzonych robót w pobliżu trasy wojewódzkiej potężny sprzęt budowlany wjechał w przeszkodę i doprowadził do tragedii. Młoda kobieta, która odniosła najcięższe obrażenia, poniosła śmierć na miejscu, mimo że ratownicy od razu podjęli próbę przywrócenia jej czynności życiowych.

Utrata kontroli nad maszyną budowlaną

Kościerscy policjanci poinformowali, że tragedia rozegrała się tuż przy drodze wojewódzkiej numer 221. Z wstępnych ustaleń wynika, iż 38-letni operator walca niespodziewanie zjechał z wzniesienia i stracił panowanie nad ciężkim pojazdem. Sprzęt uszkodził najpierw pozostawionego w okolicy Volkswagena Passata, następnie zniszczył niewielki budynek, by ostatecznie wbić się w stalowy płot. Rozpędzone elementy zniszczonego ogrodzenia zostały odrzucone wprost na stojącą nieopodal 24-letnią kobietę.

Tragiczny finał akcji ratunkowej

Do zdarzenia natychmiast zadysponowano niezbędne siły szybkiego reagowania z całego regionu. Załoga karetki pogotowia oraz wezwani strażacy robili wszystko, aby przywrócić funkcje życiowe poszkodowanej, jednak obrażenia ofiary okazały się zbyt rozległe i lekarz stwierdził zgon. W działaniach ratowniczych na miejscu nieszczęśliwego wypadku uczestniczyły dwa wozy straży pożarnej, ratownicy medyczni oraz lokalne patrole policyjne.

Śledztwo pod nadzorem prokuratury

Stróże prawa sprawnie odgrodzili obszar zdarzenia i od razu przystąpili do gromadzenia niezbędnego materiału dowodowego. Technicy kryminalistyki przygotowali obszerną dokumentację zdjęciową, wykonali precyzyjne plany sytuacyjne i rozpoczęli szczegółowe przesłuchiwanie osób będących świadkami wypadku. Całość zaplanowanych postępowań wyjaśniających toczy się pod ścisłym kierownictwem miejscowej prokuratury.

4

Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie