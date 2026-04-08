Sopot rozdaje czujniki czadu. Bezpieczeństwo mieszkańców priorytetem

Władze Sopotu postanowiły rozdać tysiąc czujników czadu, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Tlenek węgla, znany jako cichy zabójca, jest szczególnie groźny w sezonie grzewczym.

„Tlenek węgla zabija cicho i w sezonie grzewczym niestety dochodzi do takich zdarzeń. Czujniki znacząco podniosą poziom bezpieczeństwa mieszkańców” – podkreślił, cytowany w komunikacie, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie bryg. Adam Hałasa.

Dodał, że strażacy są gotowi pomóc w razie problemów z użytkowaniem urządzeń: „Proszę dzwonić pod numer 112 – przyjedziemy, sprawdzimy, pomożemy”.

Kto skorzysta z tej inicjatywy?

Czujniki będą rozdawane od 4 maja przez zarządców mieszkań komunalnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Urządzenia trafią do mieszkańców lokali komunalnych, seniorów oraz osób objętych pomocą MOPS. „To jeden z elementów szeroko pojętego bezpieczeństwa, o które szczególnie dbamy w Sopocie” – podkreśliła prezydentka miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli czuć się bezpieczniej w swoich domach, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy ryzyko zatrucia tlenkiem węgla jest największe.

Jak działają nowoczesne czujniki czadu?

Wybrane czujniki tlenku węgla to urządzenia zaawansowane technologicznie. Są one skalibrowane tak, by uruchomić alarm zanim wystąpią objawy zatrucia, czyli zanim poziom karboksyhemoglobiny we krwi wzrośnie do 4 procent. Zakup pięciuset czujników za kwotę 40 tysięcy złotych sfinansowała Gmina Miasta Sopotu, a kolejne pięćset urządzeń nabyła firma Invest Komfort. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli być pewni, że ich zdrowie jest chronione przez najnowsze technologie.

Dlaczego tlenek węgla jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla to gaz, który nie posiada koloru ani zapachu, co sprawia, że jest niewykrywalny dla człowieka. Wdychany, wiąże się z hemoglobiną, tworząc karboksyhemoglobinę, która ogranicza transport tlenu we krwi, prowadząc do niedotlenienia narządów. Objawy zatrucia zależą od poziomu karboksyhemoglobiny, stężenia gazu oraz czasu ekspozycji. Pierwsze symptomy mogą pojawić się przy poziomie 4–8 procent, a stężenia powyżej 60–70 procent są śmiertelne i mogą prowadzić do porażenia ośrodka oddechowego oraz zgonu. Dlatego tak ważne jest, aby mieć w domu czujnik, który ostrzeże przed niebezpieczeństwem na czas.

Źródło PAP.