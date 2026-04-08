Zamieszkał w aucie, żeby nie płacić alimentów. Policjanci zaskoczyli się, gdy zajrzeli do jego opla

Poszukiwany 39-latek ukrywał się w samochodzie na polu

Dzięki skutecznym działaniom operacyjnym policjanci z wydziału kryminalnego ustalili miejsce pobytu i zatrzymali 39-letniego mężczyznę, który próbował uniknąć odbycia kary więzienia. Był poszukiwany listem gończym za niepłacenie alimentów i miał do odsiedzenia ponad siedem miesięcy.

- Zatrzymanie było efektem cierpliwości i determinacji kryminalnych. Funkcjonariusze ustalili, że poszukiwany prowadzi wędrowny tryb życia i sypia w samochodzie, często zmieniając miejsce postoju. Ich trop doprowadził ich na pola uprawne w gminie Osieczna - zaznaczają funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.

W rejonie stawu mundurowi natrafili na zaparkowanego opla, w którym znajdował się poszukiwany. Gdy podeszli do auta, okazało się, że pojazd jest zamknięty od środka, a 39-latek nie reaguje na polecenia, mimo że funkcjonariusze okazali legitymacje służbowe.

Rozbita szyba w oplu i narkotyki w podłokietniku

Kiedy mężczyzna podjął próbę zajęcia miejsca za kierownicą i odjazdu, policjanci natychmiast podjęli interwencję. Wybili szybę w samochodzie i obezwładnili go, uniemożliwiając ucieczkę. W trakcie działań wyczuli w aucie zapach marihuany, a podczas przeszukania znaleźli w podłokietniku woreczki strunowe z amfetaminą, mefedronem oraz marihuaną.

Zatrzymany został przewieziony do aresztu śledczego, gdzie odbędzie wcześniej orzeczoną karę 228 dni pozbawienia wolności. Dodatkowo usłyszy zarzut posiadania narkotyków.

- Ta sprawa pokazuje, że ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości jest jedynie krótkotrwałym rozwiązaniem. Prawie każda próba ucieczki przed odpowiedzialnością i tak kończy się za kratkami, a policyjne działania zawsze doprowadzają do sprawiedliwego finału - dodają mundurowi.

