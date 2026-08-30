Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Po ostatnich zawirowaniach pogodowych i ostrzeżeniach przed sztormem, które dotknęły wybrzeże w minionych dniach, niedzielny poranek w Rowach przynosi upragniony spokój. Choć synoptycy wskazują, że nad Bałtykiem może zaznaczyć się wpływ przemieszczającego się frontu powiązanego z cyklonem "Sina", obecne warunki na kąpieliskach są bardzo łagodne. Spokojna tafla wody i niemal bezwietrzna aura sprawiły, że na wszystkich plażach panują świetne warunki do rekreacji.

Na plażowiczów czeka aż siedem w pełni bezpiecznych, strzeżonych kąpielisk. Oto szczegółowe parametry odnotowane na poszczególnych plażach:

Rowy Wschód Słowińskie I – temperatura powietrza wynosi 19°C , a woda ma 18°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s .

– temperatura powietrza wynosi , a woda ma . Wiatr wieje z prędkością zaledwie . Rowy Wschód Słowińskie II – termometry pokazują 19°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Prędkość wiatru to bardzo spokojne 2 m/s .

– termometry pokazują w powietrzu i w wodzie. Prędkość wiatru to bardzo spokojne . Rowy Zachód Apator – po zachodniej stronie panują identyczne, komfortowe warunki: powietrze 19°C , woda 18°C , a wiatr osiąga 2 m/s .

– po zachodniej stronie panują identyczne, komfortowe warunki: powietrze , woda , a wiatr osiąga . Rowy Zachód Centralne – główne kąpielisko kurortu zaprasza z temperaturą powietrza 19°C i wody 18°C przy minimalnym wietrze 2 m/s .

– główne kąpielisko kurortu zaprasza z temperaturą powietrza i wody przy minimalnym wietrze . Rowy Zachód Domki Letniskowe – w tej części kurortu powietrze nagrzało się do 20°C , temperatura wody wynosi 18°C , a wiatr wieje z prędkością 2 m/s .

– w tej części kurortu powietrze nagrzało się do , temperatura wody wynosi , a wiatr wieje z prędkością . Rowy Zachód Radomsko – to tutaj odnotowano dziś najcieplejszą wodę w całym regionie, która osiągnęła 19°C . Temperatura powietrza wynosi 20°C , a wiatr to łagodne 2 m/s .

– to tutaj odnotowano dziś najcieplejszą wodę w całym regionie, która osiągnęła . Temperatura powietrza wynosi , a wiatr to łagodne . Rowy Zachód Słoneczko – na tym kąpielisku odnotowano 20°C w powietrzu, 18°C w wodzie oraz wiatr o prędkości 2 m/s.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez służby sanitarne, potwierdza, że woda na wszystkich siedmiu plażach jest w pełni przydatna do kąpieli. Można bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli, pamiętając jednak o bieżącym obserwowaniu komunikatów ratowników.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, niedziela w Rowach oferuje umiarkowane temperatury powietrza oscylujące wokół 19°C – 20°C oraz przyjemną wodę o temperaturze 18°C – 19°C. Bardzo słaby wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s sprawia, że odczucie chłodu jest zminimalizowane, a morze pozostaje spokojne. Pamiętajmy jednak, że pogoda nad Bałtykiem bywa niezwykle zmienna. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie zaleceń ratowników oraz baczne obserwowanie koloru flagi na kąpielisku – biała flaga to zielone światło do zabawy, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.

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