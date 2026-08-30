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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają
To idealny moment na pożegnanie sezonu letniego nad wodą, zwłaszcza że oficjalny sezon kąpielowy w Gdańsku dobiega końca właśnie w ten weekend. Wszystkie monitorowane plaże są dziś otwarte, a brak czerwonych flag oznacza, że możemy bez przeszkód cieszyć się bezpieczną kąpielą. Oto szczegółowe warunki panujące w poszczególnych lokalizacjach:
- Gdańsk Jelitkowo: Temperatura powietrza wynosi 16°C, a wody 17°C. Wiatr jest bardzo słaby i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Woda jest w pełni bezpieczna.
- Gdańsk Orle: Jeden z cieplejszych punktów na mapie Gdańska – temperatura powietrza to 19°C, natomiast wody 18°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s.
- Molo Gdańsk Brzeźno: Całkowicie bezwietrznie (0 m/s). Temperatura powietrza wynosi 17°C, a woda zachęca temperaturą 18°C.
- Gdańsk Sobieszewo: Tutaj odnotowano najcieplejszą wodę, która ma aż 19°C przy temperaturze powietrza wynoszącej 16°C. Wiatr jest znikomy i wynosi 1 m/s.
- Hallera Gdańsk Brzeźno: Podobnie jak przy molo, panuje tu cisza wiatrowa (0 m/s). Temperatura powietrza to 17°C, a wody 18°C.
Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiali się uciążliwych glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdańsku nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno oficjalne raporty sanitarne, jak i brak ostrzeżeń na plażach potwierdzają, że woda jest czysta i bezpieczna. Sezon kończy się więc w najlepszy możliwy sposób – bez uciążliwych zielonych kożuchów, które w środku lata potrafią nagle pokrzyżować plany urlopowiczom.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Choć temperatura wody w Bałtyku oscyluje wokół przyjemnych 17°C – 19°C, na lądzie termometry wskazują nieco chłodniejsze 16°C – 19°C. Wiatr jest niemal niewyczuwalny, co minimalizuje powstawanie fal. Trzeba jednak pamiętać o zmiennej aurze i możliwym deszczu w ciągu dnia. Ratownicy wodni, którzy w tym roku świętują kolejny sezon bez utonięć na gdańskich strzeżonych plażach, przypominają o najważniejszej zasadzie: zawsze sprawdzaj kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosuj się do poleceń służb ratunkowych.