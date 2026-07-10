Gdzie można się kąpać w Rewie? Lista otwartych plaż

Dla osób spragnionych wodnych kąpieli bezpiecznym wyborem pozostaje jedna strona cypla:

Rewa od strony Zatoki Puckiej – woda na tym kąpielisku jest przydatna do kąpieli. Podczas ostatniego pomiaru odnotowano tu temperaturę powietrza na poziomie 17°C oraz temperaturę wody wynoszącą 18°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 3 m/s, co stwarza stabilne warunki do rekreacji. Choć ostatnia oficjalna ocena jakości wody pochodzi z 26 czerwca, a kolejne badanie planowane było na 8 lipca, kąpielisko pozostaje w pełni otwarte i bezpieczne dla turystów.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych kąpielisk w Rewie

Niestety, z powodu pogorszenia stanu sanitarnego wody, druga strona popularnego cypla została wyłączona z użytku:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej – na tym kąpielisku obowiązuje zakaz kąpieli. Oficjalne badanie laboratoryjne z 10 lipca 2026 roku wykazało, że woda jest nieprzydatna do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne. Na plaży wywieszona jest czerwona flaga. Sytuacja jest jednak dynamiczna – jak podają lokalne media, Sanepid zaplanował kolejne badania próbek jeszcze na ten sam dzień, co daje nadzieję na szybką poprawę stanu wody. Warunki pogodowe na miejscu są bardzo sprzyjające: temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Warto dodać, że na kąpielisku nie odnotowano krótkotrwałego zanieczyszczenia wody.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób obawiających się charakterystycznego, zielonego zakwitu. Na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano obecności sinic. Choć wysokie temperatury w innych częściach Pomorza sprzyjają w tym sezonie ich rozwojowi, powodem dzisiejszego zamknięcia kąpieliska od strony Zatoki Gdańskiej są wyłącznie parametry mikrobiologiczne, a nie zakwit toksycznych glonów czy bakterii.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Rewie zachęcają do spokojnego wypoczynku – przy umiarkowanej temperaturze powietrza w granicach 17–19°C i wodzie o temperaturze 18°C nie ma mowy o upale, ale spokojny wiatr (3 m/s) sprzyja spacerom i sportom wodnym. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: zawsze sprawdzaj kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników. Ignorowanie czerwonej flagi, szczególnie przy niewidocznych gołym okiem zagrożeniach bakteryjnych, może skończyć się poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

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