Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Dla tych, którzy postanowili spędzić ostatni weekend wakacji nad Bałtykiem, Krynica Morska przygotowała idealne, bezpieczne warunki do wypoczynku nad wodą. Wszystkie cztery strzeżone kąpieliska w kurorcie są dziś otwarte i w pełni dostępne dla spragnionych relaksu turystów. Bardzo łagodny wiatr, osiągający prędkość zaledwie 1 m/s, gwarantuje spokojną taflę morza, wolną od niebezpiecznych fal. Choć temperatura powietrza wynosi dziś umiarkowane 19°C, a woda w Bałtyku ma 17°C, to doskonała przejrzystość i brak jakichkolwiek zagrożeń zachęcają do wejścia do wody lub spacerów wzdłuż brzegu.

Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 19°C, temperatura wody 17°C, wiatr 1 m/s (brak czerwonej flagi).

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 19°C, temperatura wody 17°C, wiatr 1 m/s (brak czerwonej flagi). Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 19°C, temperatura wody 17°C, wiatr 1 m/s (brak czerwonej flagi).

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 19°C, temperatura wody 17°C, wiatr 1 m/s (brak czerwonej flagi). Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 19°C, temperatura wody 17°C, wiatr 1 m/s (brak czerwonej flagi).

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 19°C, temperatura wody 17°C, wiatr 1 m/s (brak czerwonej flagi). Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 19°C, temperatura wody 17°C, wiatr 1 m/s (brak czerwonej flagi).

Warto dodać, że oficjalne badania przydatności wody do kąpieli, przeprowadzone pod koniec sierpnia, jednoznacznie potwierdziły jej doskonały stan sanitarny. Brak silnych podmuchów wiatru sprawia, że odczuwalna temperatura na plaży jest przyjemna, a brak uciążliwych fal stwarza dobre warunki do wypoczynku i rekreacji.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się nagłego zakwitu sinic, który w upalne dni potrafi pokrzyżować plany urlopowiczów, napłynęły doskonałe wiadomości. Na żadnym z czterech monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena stanu sanitarnego wody potwierdza, że jest ona w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Prądy morskie oraz umiarkowane temperatury sprawiają, że woda u wybrzeży Mierzei Wiślanej pozostaje czysta i klarowna. Można bez obaw korzystać z morskich kąpieli, pamiętając jednak o stałym obserwowaniu komunikatów wywieszanych przez ratowników na plażowych masztach.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Końcówka sierpnia przynosi stabilną, choć nieco chłodniejszą aurę z temperaturą powietrza rzędu 19°C oraz temperaturą wody na poziomie 17°C. Prawie bezwietrzny dzień (wiatr 1 m/s) stwarza optymalne warunki do relaksu, lecz ze względu na możliwe lokalne, przelotne zachmurzenia warto mieć pod ręką lekkie okrycie. Choć dziś warunki są wyśmienite, a na plażach nie wiszą czerwone flagi, zawsze należy pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: kąpać się należy wyłącznie w miejscach strzeżonych, bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników i kontrolować kolor flagi przed wejściem do wody.

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