Oto hieny, jakich mało! Dopuścili się okropnych czynów. Teraz się nie wywiną

Profanacja grobów w Niestępowie. Policja rozbiła szajkę okradającą cmentarze

Skrupulatna praca operacyjna kartuskich funkcjonariuszy doprowadziła do zatrzymania grupy odpowiedzialnej za ograbienie cmentarza w Niestępowie. Sprawcy w nocy z 12 na 13 marca 2026 roku przecięli ogrodzenie, aby dostać się na teren nekropolii. Z grobów kradli wszystko, co metalowe, w tym ozdoby, litery, a nawet całe krzyże, bezczeszcząc w ten sposób miejsca spoczynku. Jak ustalili śledczy, grupa działała na szerszą skalę, a na swoim koncie ma podobne kradzieże na cmentarzach w powiecie wejherowskim oraz gdańskim.

Areszt dla 22-latka i zarzuty dla całej trójki. Policja apeluje do pokrzywdzonych

Zatrzymana trójka, czyli 51-letni mężczyzna, 25-letnia kobieta i 22-latek, usłyszała już zarzuty kradzieży oraz zbezczeszczenia miejsca spoczynku. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec najmłodszego ze sprawców tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Pozostała dwójka została objęta dozorem policyjnym i ma zakaz kontaktowania się ze sobą, podczas gdy policja poszukuje czwartej osoby powiązanej ze sprawą. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żukowie apelują do wszystkich osób, których groby bliskich mogły zostać okradzione, o pilny kontakt w celu złożenia zeznań.