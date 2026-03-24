Nowy kawałek Polski wyłonił się z Bałtyku. Powiększamy się!

Hel - kameralne miasteczko z wyjątkową atrakcją

Hel to niewielkie, ale wyjątkowo urokliwe miasto położone w województwie pomorskim, na samym krańcu Półwyspu Helskiego. Jego niezwykłe usytuowanie od lat przyciąga turystów spragnionych kontaktu z naturą i nadmorskiego klimatu.

Półwysep Helski, który jest w zasadzie główną atrakcją miejscowości, wyróżnia się unikalną budową - to mierzeja o długości około 34 kilometrów, oddzielająca wody otwartego Bałtyku od spokojniejszej Zatoki Puckiej. Powstała w wyniku działalności prądów morskich, które przez lata nanosiły piasek, formując wąski pas lądu. W najwęższym miejscu, w pobliżu Władysławowa, mierzeja ma jedynie około 100 metrów szerokości, by w okolicach Helu rozszerzyć się nawet do 3 kilometrów. Cały ten obszar znajduje się pod ochroną Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

Półwysep Helski zaczyna się powiększać

Co ciekawe, w ostatnich dniach w mediach zaczęły pojawiać się informacje o tym, że Półwysep Helski zaczyna się powiększać. Na Facebooku to m.in. profil o nazwie Photography And Art udostępnił zdjęcie z lotu ptaka, na którym widać, że półwyspu jest nieco więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Jak to możliwe?

Zyskaliśmy więcej ziem. Nowy cypel na Bałtyku

Powiększenie się półwyspu to sprawka matki natury, więc trzeba brać pod uwagę fakt, że zjawisko to może być nietrwałe. Tego rodzaju ląd może bowiem zniknąć pod wpływem różnych warunków pogodowych, np. sztormu. Poniżej prezentujemy zdjęcie nowego kawałka Polski.

Półwysep Helski

Turyści zachwyceni nowym kawałkiem Polski

W sekcji komentarzy pod postem lada moment pojawiło się mnóstwo wpisów internautów, którzy bylu zachwyceni całym zjawiskiem. Poniżej prezentujemy kilka z nich:

Super jak z roku na rok Polska się rozrasta.

Coś pięknego

Ale cudny widok! Ciekawe czy utrzyma się ten mini półwysep do końca sierpnia

Natura robi swoje. 1000 lat temu cała Mierzeja Helska, to było kilka piaszczystych wysp.