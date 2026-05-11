Seniorka uratowała 100 tys. zł męża przed oszustem! Wyrwała mu paczkę z pieniędzmi i wyrzuciła złodzieja za drzwi

D.P
2026-05-11 13:56

Miało pójść łatwo – 31-latek przyszedł odebrać ponad 100 tysięcy złotych od starszego małżeństwa. Nie przewidział jednak, jak zareaguje żona rzekomej ofiary. 74-letnia kobieta po prostu wyrwała mu pieniądze i wyrzuciła za drzwi. Oszust szybko wpadł w ręce policji. Okazuje się, że to część szerszej operacji przeciwko złodziejom działającym w Gdańsku „na policjanta”.

Wpadli podczas odbierania pieniędzy od seniorów. Policja rozbiła grupę oszustów
Zdecydowana postawa 74-latki. Seniorka uratowała 100 tys. zł przed oszustem!

Policjanci z Gdańska zatrzymali trzy osoby podejrzane o udział w oszustwach „na policjanta”. W ręce funkcjonariuszy wpadli 30-letni i 31-letni mężczyźni oraz 36-letnia kobieta. Zatrzymania miały miejsce podczas prób przejmowania pieniędzy od starszych mieszkańców miasta.

W czwartek, 7 maja, kryminalni z gdańskiej komendy dostali sygnał, że na terenie Chełmu może dojść do kolejnego wyłudzenia pieniędzy od seniora. Policjanci od razu pojechali pod wskazany adres. Na miejscu ich uwagę zwrócił mężczyzna wychodzący z bloku i nerwowo obserwujący otoczenie.

- Policjanci ruszyli w jego kierunku i po chwili był już zatrzymany. Podczas kontroli kryminalni znaleźli przy nim paczkę z pieniędzmi, które chwilę wcześniej odebrał od oszukanej 66-latki. Jak się okazało, mężczyzna był też poszukiwany w celu odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna został doprowadzony do komisariatu i dalej zajęli się nim policjanci z ul. Platynowej 6F - informują policjanci z Gdańska.

Podczas dalszego śledztwa funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może mieć związek także z inną próbą oszustwa, do której doszło dwa dni wcześniej przy ul. Cieszyńskiego. Wtedy przestępca podający się za policjanta próbował wyłudzić od 74-letniego mieszkańca ponad 100 tysięcy złotych.

- Mężczyzna dowiedział się wcześniej od oszustów, którzy podawali się za policjantów, że jego pieniądze są zagrożone i musi je natychmiast przekazać oficerowi Centralnego Biura Śledczego Policji. W momencie, gdy oszust odbierał paczkę, w której znajdowało się ponad 100 000 zł, do mieszkania weszła żona 74-latka i nie przebierając w słowach, wyrwała paczkę sprawcy z rąk i wypchnęła go z mieszkania. Zatrzymany 31-letni mieszkaniec Gdańska został przesłuchany i usłyszał zarzut oszustwa oraz usiłowania oszustwa - informują funkcjonariusze.

Śledczy z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście skierowali do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 31-latka. Sąd zgodził się na zastosowanie tego środka. Podejrzany odpowie w warunkach recydywy, dlatego grożąca mu kara może zostać zaostrzona.

Do kolejnej próby wyłudzenia pieniędzy doszło tego samego tygodnia na gdańskiej Zaspie.

- Tuż po godz. 21.00 kryminalni z komisariatu na Przymorzu uzyskali informację, że przy ul. Pilotów miało dojść do oszustwa tzw. metodą „na policjanta”. Kryminalni z dzielnicowymi pojechali na miejsce, a gdy byli przed blokiem, zauważyli nerwowo rozglądającego się na boki mężczyznę. W pewnym momencie mężczyzna rzucił się do ucieczki i policjanci ruszyli za nim. 30-latek z powiatu gdańskiego został obezwładniony i zatrzymany, a po sprawdzeniu jego danych okazało się, że jest poszukiwany w celu odbycia kary roku więzienia - podają gdańscy policjanci.

Policjanci przeszukali także budynek i jego okolice. W trakcie działań zatrzymali 36-letnią gdańszczankę, która również miała uczestniczyć w oszustwie. Przy kobiecie znaleziono środki odurzające.

Za blokiem funkcjonariusze odnaleźli paczkę z 70 tysiącami złotych. Pieniądze wcześniej przez okno wyrzuciła 91-letnia seniorka, przekonana, że pomaga policjantom zabezpieczyć swoje oszczędności.

Kolejne zarzuty dla zatrzymanych. W tle narkotyki i kradzież portfela

W toku dalszych czynności śledczy ustalili, że zatrzymana 36-latka jest podejrzewana także o przywłaszczenie portfela z dokumentami i gotówką. Kobieta oraz 30-letni mężczyzna zostali przewiezieni do komisariatu, gdzie przedstawiono im zarzuty.

30-latek odpowie za próbę oszustwa metodą „na policjanta”. Z kolei kobieta usłyszała zarzuty dotyczące usiłowania oszustwa, przywłaszczenia oraz posiadania narkotyków. Policjanci zabezpieczyli przy niej dziewięć porcji klefedronu.

- Prokurator Prokuratury Gdańsk-Oliwa w Gdańsku zawnioskował o areszt dla zatrzymanych i decyzją sądu sprawcy trafili do aresztu. Za oszustwo grozi kara 8 lat więzienia. Za przywłaszczenie grozi kara 5 lat pozbawienia wolności. Za posiadanie narkotyków grozi kara 3 lat więzienia - podsumowują funkcjonariusze.

