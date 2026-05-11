Wypadek na polnej drodze na Pomorzu. W trakcie jazdy pękła hulajnoga, śmigłowiec zabrał nastolatkę do szpitala

Wypadek na hulajnodze elektrycznej w Karsinie. 16-latka trafiła do gdańskiego szpitala

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 7 maja wieczorem w Karsinie. Około godziny 19:30 policjanci z Kościerzyny otrzymali zgłoszenie dotyczące nastolatki, która przewróciła się podczas jazdy hulajnogą elektryczną. Na miejsce natychmiast skierowano patrol ruchu drogowego.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 16-latka jechała drogą o gruntowej nawierzchni. Podczas przejazdu przez nierówności doszło do uszkodzenia pojazdu — pękła jego rama. Nastolatka straciła równowagę i przewróciła się, uderzając głową o podłoże.

Policjanci ustalili, że dziewczyna była trzeźwa, ale nie korzystała z kasku ochronnego. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym poszkodowana została przetransportowana do szpitala w Gdańsku.

- W sprawie prowadzone jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności tego wypadku - informują policjanci z Gdańska.

Pomorska policja ostrzega. Wypadki na hulajnogach elektrycznych to rosnący problem

Funkcjonariusze apelują do użytkowników hulajnóg elektrycznych o zachowanie szczególnej ostrożności. Jak podkreślają, jazda po nierównych i gruntowych drogach może być bardzo niebezpieczna, ponieważ łatwo wtedy stracić kontrolę nad pojazdem.

- Należy dostosować prędkość jazdy do warunków panujących na drodze, zwłaszcza na drogach gruntowych i nierównych nawierzchniach, gdzie łatwo stracić panowanie nad pojazdem. Funkcjonariusze przypominają również, że korzystanie z kasku ochronnego, mimo że nie zawsze jest obowiązkowe, może znacząco ograniczyć skutki upadku oraz zmniejszyć ryzyko poważnych urazów głowy. Bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg w dużej mierze zależy od rozwagi i odpowiedzialnego zachowania na drodze - dodają mundurowi.

6