Stalowy szlaban dotknął linii wysokiego napięcia! Trzech mężczyzn porażonych prądem na Pomorzu

Dramatyczne zdarzenie pod Bytowem. Trzech poszkodowanych na skutek kontaktu z linią wysokiego napięcia

W miejscowości Płotowo niedaleko Bytowa doszło do wstrząsającego wypadku, w którym trzy osoby zostały porażone prądem.

Do incydentu doprowadził stalowy szlaban, który zahaczył o linię wysokiego napięcia.

Dwie osoby usiłowały pomóc poszkodowanemu, ale same również ucierpiały. Jeden z mężczyzn jest w stanie krytycznym.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę, 9 maja, w miejscowości Płotowo w powiecie bytowskim na Pomorzu. Trzech mężczyzn zostało porażonych prądem po tym, jak metalowy szlaban zetknął się z przewodami wysokiego napięcia. Jeden z poszkodowanych trafił do szpitala w ciężkim stanie.

Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, służby ratunkowe zostały wezwane na miejsce około godziny 15. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z mężczyzn próbował podnieść stalową konstrukcję. W pewnym momencie szlaban zahaczył o linię energetyczną, co doprowadziło do porażenia prądem.

Próba ratunku zakończona porażeniem. Jeden z mężczyzn walczy o życie

Na miejscu szybko rozpoczęła się akcja ratunkowa. Dwóch świadków próbowało pomóc pierwszemu porażonemu mężczyźnie, jednak również zostali porażeni prądem.

Najciężej poszkodowany stracił przytomność, a jego serce przestało bić. Strażacy po przyjeździe natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dzięki błyskawicznej reakcji służb udało się przywrócić mu funkcje życiowe.

Wszyscy trzej mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala przez zespoły ratownictwa medycznego. Jak podaje dziennik, stan jednego z nich jest bardzo ciężki.

