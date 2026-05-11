Kiedy planować urlop 2026? Ten miesiąc w Polsce będzie wyjątkowo upalny

Tropikalne lato w Polsce: Eksperci wskazują idealny termin na urlop

Dla wielu osób wakacje to przede wszystkim czas relaksu i podróży. Od lat sporo Polaków decyduje się na zagraniczne wyjazdy, kuszonych zarówno pogodą, jak i coraz wyższymi kosztami wypoczynku w krajowych kurortach. Wiele osób żartuje też, że zamiast ryzykować urlop nad chłodnym Bałtykiem, lepiej postawić na pewniejsze kierunki, takie jak Chorwacja.

W tym roku pogoda w Polsce może jednak mocno zaskoczyć. Już wcześniejsze prognozy długoterminowe sugerowały, że nadchodzące miesiące będą wyjątkowo ciepłe. IMGW prognozuje temperatury wyraźnie przekraczające normy z poprzednich lat, a pierwsze poważniejsze upały mogą pojawić się szybciej niż zazwyczaj.

Osoby planujące wakacje w kraju i liczące na prawdziwie letnią aurę powinny szczególnie zainteresować się czerwcem. Meteorologiczne mapy pokazują, że niemal w całej Polsce ma być bardzo ciepło. Choć opady mają utrzymywać się w normie, synoptycy zwracają uwagę, że deszcz może pojawiać się głównie podczas burz, przez co nie wszędzie poprawi sytuację z wilgotnością gleby.

Zdaniem meteorologów właśnie czerwiec może być najlepszym okresem na rozpoczęcie wakacyjnych wyjazdów w Polsce.

Gwałtowne burze i nawet 35 stopni w czerwcu: Nadciąga pierwsza fala upałów

Najważniejsze modele pogodowe są zgodne — czerwiec ma być wyraźnie cieplejszy niż zwykle. Oznacza to większe prawdopodobieństwo nie tylko gorących dni, ale także pierwszej w tym roku fali upałów. Średnie temperatury mają przekroczyć normy z lat 1991–2020, choć od czasu do czasu mogą pojawić się również chłodniejsze okresy związane ze zmianami mas powietrza.

Mimo chwilowych spadków temperatur przez większą część miesiąca termometry mogą pokazywać od około 20 do nawet 35 stopni Celsjusza. Synoptycy nie wykluczają też, że lokalnie podczas największych upałów temperatura wzrośnie nawet do 37 stopni.

Prognozy wskazują również, że deszczu nie powinno zabraknąć. Opady mają jednak występować głównie podczas gwałtownych burz. Takie zjawiska mogą powodować lokalne podtopienia, pożary oraz szkody związane z silnym wiatrem, m.in. uszkodzenia drzew, samochodów czy linii energetycznych.

Lipiec przyniesie ulgę po upalnym czerwcu? Prognoza na spokojniejszą pogodę

Według prognoz długoterminowych po bardzo gorącym czerwcu lipiec ma być nieco spokojniejszy. Temperatury mają wrócić bliżej wieloletnich norm, co oznacza bardziej stabilną pogodę i mniej ekstremalnych zjawisk.

Nie oznacza to jednak chłodnego lata. Lipiec nadal zapowiada się bardzo ciepło. Dla przykładu we Wrocławiu średnia temperatura może osiągać około 19–20 stopni w cieniu, natomiast w pełnym słońcu będzie odczuwalnie goręcej.

Synoptycy przewidują, że największą różnicą względem czerwca będzie mniejsza liczba długotrwałych fal upałów. Zamiast ekstremalnego gorąca lipiec ma przynieść bardziej stabilną i komfortową pogodę.

