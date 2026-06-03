Tysiące wiernych na ulicach Gdańska. Znamy dokładną trasę procesji na Boże Ciało 2026

Boże Ciało 2026 w Gdańsku. Znamy trasę głównej procesji w Trójmieście

Najważniejsze obchody Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Gdańsku rozpoczną się o godzinie 10 mszą świętą w bazylice Mariackiej. Po zakończeniu liturgii uczestnicy wyruszą w procesji do bazyliki św. Brygidy. Po drodze przygotowane zostaną cztery ołtarze – przy Ratuszu Głównego Miasta, Izbie Rzemieślniczej, bazylice św. Mikołaja oraz bazylice św. Brygidy. Uroczystościom przewodniczyć będzie kardynał László Németh z Belgradu.

Trasa głównej procesji będzie prowadzić od bazyliki Mariackiej ulicami Piwną, Kuśnierską, Długim Targiem, Tkacką, Węglarską, Pańską, Rajską i Katarzynki do bazyliki św. Brygidy.

Procesje na Boże Ciało zablokują ulice. Utrudnienia w gdańskich dzielnicach

Obchody Bożego Ciała zaplanowano również w wielu gdańskich parafiach. Procesje przejdą między innymi przez Morenę, Zaspę, Wrzeszcz, Oliwę, Chełm, Ujeścisko, Orunię i Brzeźno. Wierni będą maszerować m.in. ulicami Bulońską, Rakoczego, Hallera, Kościuszki, Powstańców Wielkopolskich, Marynarki Polskiej, Kartuską, Świętokrzyską, Jaśkową Doliną, aleją Grunwaldzką, Pomorską i Przemyską.

Większość procesji rozpocznie się pomiędzy godziną 9.30 a 11.30 i potrwa do wczesnych godzin popołudniowych. Szczegółowe trasy oraz godziny zostały ustalone przez poszczególne parafie.

Historia i tradycja święta. Czym jest Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa?

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, jest jednym z najważniejszych świąt obchodzonych przez katolików. Tego dnia wierni publicznie manifestują swoją wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii oraz oddają cześć Najświętszemu Sakramentowi.

Data święta jest ruchoma i przypada zawsze 60 dni po Wielkanocy, w czwartek. W 2026 roku uroczystość obchodzona będzie 4 czerwca.

Najbardziej rozpoznawalnym elementem obchodów są procesje eucharystyczne organizowane na ulicach miast i miejscowości. W trakcie przemarszu uczestnicy zatrzymują się przy czterech ołtarzach, gdzie odczytywane są fragmenty Ewangelii oraz udzielane błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Objawienia zakonnicy z XIII wieku. Jak powstało Boże Ciało?

Początki Bożego Ciała sięgają XIII wieku. Święto narodziło się pod wpływem objawień błogosławionej Julianny z Cornillon, augustianki mieszkającej w okolicach belgijskiego Liège. Zakonnica była przekonana, że w kalendarzu liturgicznym brakuje uroczystości poświęconej wyłącznie Eucharystii.

Jej inicjatywa zyskała poparcie duchowieństwa i teologów. W 1246 roku biskup Robert z Thourotte ustanowił święto w diecezji Liège. W kolejnych latach uroczystość zaczęła być obchodzona również w innych częściach Europy.

Na ziemiach polskich Boże Ciało pojawiło się już w XIV wieku i szybko zajęło ważne miejsce w tradycji religijnej. Do dziś procesje organizowane tego dnia są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów katolickich obchodów w Polsce.

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