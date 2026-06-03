Polacy zarobią 180 zł więcej. Ministerstwo wyliczyło podwyżkę

Tyle może wynieść płaca minimalna w 2027 roku

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że rekomendowana płaca minimalna na 2027 rok ma wynieść 4986 zł brutto. Obecnie najniższa krajowa to 4806 zł brutto, więc proponowana zmiana oznacza wzrost o 3,7 proc.

W górę miałaby pójść także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Resort chce, aby od 2027 roku wynosiła 32,60 zł brutto. Dziś jest to 31,40 zł brutto, a więc podwyżka wyniosłaby 1,20 zł, czyli 3,8 proc.

Ministerstwo tłumaczy wyliczenia. Chodzi o połowę średniej pensji

Resort wskazuje, że proponowana kwota 4986 zł brutto ma odpowiadać połowie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2027 roku. Według wyliczeń resortu średnia płaca w gospodarce ma wtedy wynieść 9971 zł brutto. Ministerstwo podkreśla, że chce utrzymać zasadę, zgodnie z którą płaca minimalna powinna stanowić co najmniej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Propozycja resortu nie oznacza jeszcze ostatecznej decyzji. Najpierw sprawą ma zająć się Stały Komitet Rady Ministrów, a następnie rząd musi przekazać swoją propozycję Radzie Dialogu Społecznego. Ma na to czas do 15 czerwca.

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W tych branżach będą szukać pracowników w 2026 r.

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Płaca minimalna na przestrzeni lat. Tak urosło nasze wynagrodzenie

W ciągu zaledwie pięciu lat płaca minimalna w Polsce wzrosła o ponad 2 tys. zł. Jeszcze w 2022 roku najniższa krajowa wynosiła 3010 zł brutto, a w 2026 roku sięga już 4806 zł brutto. Jeśli rząd przyjmie propozycję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2027 roku przekroczy granicę 4900 zł.

Jak zmieniała się płaca minimalna?

2022 r. – 3010 zł brutto

2023 r. (od 1 stycznia) – 3490 zł brutto

2023 r. (od 1 lipca) – 3600 zł brutto

2024 r. (od 1 stycznia) – 4242 zł brutto

2024 r. (od 1 lipca) – 4300 zł brutto

2025 r. – 4666 zł brutto

2026 r. – 4806 zł brutto