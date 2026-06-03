Już nie Egipt i Turcja. Te regiony kuszą cenami i pogodą. Taniej niż w Polsce!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-06-03 15:10

Jeszcze kilka lat temu dla wielu Polaków wakacje za granicą oznaczały przede wszystkim Egipt lub Turcję. W sezonie letnim 2026 coraz więcej osób spogląda jednak w całkiem inną stronę świata. Turyści dostrzegają, że tanio i ciepło jest nie tylko w znanych kurortach. Gdzie warto wylecieć na urlop?

Wakacje 2026. Polacy zmieniają plany

Eksperci branży turystycznej zwracają uwagę, że wiele europejskich kierunków oferuje dziś podobne warunki wypoczynku jak popularne kurorty all inclusive, a jednocześnie pozwala uniknąć wielogodzinnych podróży i skomplikowanej logistyki. Nic więc dziwnego, że coraz więcej Polaków zmienia swoje plany urlopowe i rezygnuje z pobytu w Egipcie czy Turcji. O jakich kierunkach konkretnie mowa?

Polecany artykuł:

Potężna krytyka hotelu Gołębiewski w Pobierowie."Jestem zniesmaczona"

Słońce, plaże i krótsza podróż. Europa Południowa zyskuje na popularności

W sezonie letnim 2026 coraz więcej osób spogląda w stronę Bałkanów oraz krajów położonych nad Morzem Śródziemnym. Powód jest prosty - atrakcyjne ceny, łatwiejszy dojazd i poczucie większej przewidywalności podczas planowania urlopu. Jak informuje Travelist.pl, letni pobyt za granicą dla dwóch osób można znaleźć już od 340 zł za dobę na Sycylii, od 370 zł w Czarnogórze, od 400 zł w Chorwacji czy od 570 zł na Malcie. Więcej przykładów tanich destynacji na wakacje 2026 znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tanie wakacje 2026. Od 340 zł za dobę w słonecznej Sycylii

sztuczna inteligencja wybrała 5 najlepszych miejsc na wakacje 2026 - Fiji
Galeria zdjęć 8

Bałkańskie wakacje coraz popularniejsze

Zdaniem ekspertów coraz większe znaczenie mają dziś nie tylko ceny noclegów, ale również komfort podróży. Bezpośrednie loty z wielu polskich miast, możliwość dojazdu samochodem do części bałkańskich kurortów oraz łatwiejsze planowanie wyjazdu sprawiają, że południe Europy staje się atrakcyjną alternatywą dla bardziej odległych kierunków. W efekcie Bałkany i kraje śródziemnomorskie mogą być jednymi z największych wakacyjnych hitów lata 2026.

Rodziny z dziećmi docenią również bliskie położenie bałkańskich kierunków, do których mogą dotrzeć samochodem, zabrać ze sobą więcej bagażu, elastycznie zaplanować trasę i uniknąć ograniczeń związanych z lotem czy transferem z lotniska – wyjaśniał Eugeniusz Triasun, ekspert portalu rezerwacyjnego Travelist.pl.

QUIZ PRL. Harcerstwo w PRL. Pamiętacie, jak wyglądały wakacje sprzed dekad?
Pytanie 1 z 15
Jak nazywali się najmłodsi członkowie ZHP w PRL?
QUIZ PRL. Harcerstwo w PRL. Pamiętacie, jak wyglądały wakacje sprzed dekad?
wakacje
Wakacje 2026