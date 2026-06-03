Już nie Egipt i Turcja. Te regiony kuszą cenami i pogodą. Taniej niż w Polsce!

Wakacje 2026. Polacy zmieniają plany

Eksperci branży turystycznej zwracają uwagę, że wiele europejskich kierunków oferuje dziś podobne warunki wypoczynku jak popularne kurorty all inclusive, a jednocześnie pozwala uniknąć wielogodzinnych podróży i skomplikowanej logistyki. Nic więc dziwnego, że coraz więcej Polaków zmienia swoje plany urlopowe i rezygnuje z pobytu w Egipcie czy Turcji. O jakich kierunkach konkretnie mowa?

Słońce, plaże i krótsza podróż. Europa Południowa zyskuje na popularności

W sezonie letnim 2026 coraz więcej osób spogląda w stronę Bałkanów oraz krajów położonych nad Morzem Śródziemnym. Powód jest prosty - atrakcyjne ceny, łatwiejszy dojazd i poczucie większej przewidywalności podczas planowania urlopu. Jak informuje Travelist.pl, letni pobyt za granicą dla dwóch osób można znaleźć już od 340 zł za dobę na Sycylii, od 370 zł w Czarnogórze, od 400 zł w Chorwacji czy od 570 zł na Malcie. Więcej przykładów tanich destynacji na wakacje 2026 znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tanie wakacje 2026. Od 340 zł za dobę w słonecznej Sycylii

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Bałkańskie wakacje coraz popularniejsze

Zdaniem ekspertów coraz większe znaczenie mają dziś nie tylko ceny noclegów, ale również komfort podróży. Bezpośrednie loty z wielu polskich miast, możliwość dojazdu samochodem do części bałkańskich kurortów oraz łatwiejsze planowanie wyjazdu sprawiają, że południe Europy staje się atrakcyjną alternatywą dla bardziej odległych kierunków. W efekcie Bałkany i kraje śródziemnomorskie mogą być jednymi z największych wakacyjnych hitów lata 2026.

Rodziny z dziećmi docenią również bliskie położenie bałkańskich kierunków, do których mogą dotrzeć samochodem, zabrać ze sobą więcej bagażu, elastycznie zaplanować trasę i uniknąć ograniczeń związanych z lotem czy transferem z lotniska – wyjaśniał Eugeniusz Triasun, ekspert portalu rezerwacyjnego Travelist.pl.