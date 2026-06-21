W niedzielę około godziny 12:40 wybuchł pożar w fabryce aerozoli w Charnowie (gmina Ustka, woj. pomorskie), który objął cały zakład.

Z ogniem walczy 47 zastępów straży pożarnej, a policja prowadzi ewakuację mieszkańców z bezpośredniego sąsiedztwa fabryki.

Na ten moment nie ma osób poszkodowanych, jednak istnieje potencjalne zagrożenie wybuchowe z uwagi na rodzaj produkcji.

Olbrzymi pożar w fabryce aerozoli. Słup czarnego dymu nad miastem

Wczesnym popołudniem, około godziny 12:40 w niedzielę, syreny alarmowe rozdarły ciszę w powiecie słupskim. Zgłoszenie, które wpłynęło do Państwowej Straży Pożarnej, dotyczyło potężnego pożaru na terenie zakładu produkującego aerozole w miejscowości Charnowo. Jak przekazał PAP mł. asp. Dawid Westrych, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, po przybyciu na miejsce okazało się, że „ogniem objęty jest cały zakład”. Skala zniszczeń i intensywność płomieni były na tyle duże, że natychmiast zadysponowano gigantyczne siły – do walki z żywiołem ruszyło aż 47 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na miejsce zdarzenia skierowano również grupę operacyjną pod kierownictwem zastępcy pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasza Banacha. Wśród jednostek ratowniczych znajdują się także specjalistyczne siły, w tym grupa chemiczna, której zadaniem jest nieustanne monitorowanie jakości powietrza. Nad płonącą fabryką aerozoli krąży zespół dronowy, dostarczający kluczowych informacji o rozwoju pożaru z powietrza.

Ewakuacja zagrożonych mieszkańców

Najbardziej niepokojące jest jednak zagrożenie wybuchem, które wynika z charakteru produkcji zakładu. Wewnątrz płonącej hali znajdują się łatwopalne materiały, co czyni akcję gaśniczą niezwykle ryzykowną. W obliczu tego realnego niebezpieczeństwa, służby podjęły decyzję o ewakuacji mieszkańców z bezpośredniego sąsiedztwa fabryki. Chodzi o osoby mieszkające w promieniu 200 metrów od płonącego zakładu. „Ze względu na rodzaj produkcji prowadzonej w zakładzie oraz znajdujące się tam materiały, istnieje potencjalne zagrożenie wystąpienia zdarzeń o charakterze wybuchowym” – wyjaśnił mł. asp. Dawid Westrych w rozmowie z PAP.

Na szczęście, jak dotąd, służby nie odnotowały żadnych osób poszkodowanych. Straż pożarna i inne służby zapewniają, że jakość powietrza jest stale monitorowana, a wszelkie informacje o potencjalnych zagrożeniach będą przekazywane mieszkańcom na bieżąco. Wa

Gmina Redzikowo skierowała ważną prośbę od mieszkańców miejscowości Bydlino:

- W związku z pożarem w Charnowie oraz możliwością przemieszczania się dymu i występowania w powietrzu szkodliwych substancji, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Prosimy o: pozostanie w domach i ograniczenie wychodzenia na zewnątrz do niezbędnego minimum, zamknięcie okien i drzwi.

7

Sonda Byłeś kiedyś świadkiem pożaru? Tak Nie Nie pamiętam