W sobotę przed południem 72-letni mężczyzna utonął w Bałtyku.

Mimo natychmiastowej akcji ratowniczej z udziałem WOPR, SAR, strażaków, policji i postronnych osób, życia mężczyzny nie udało się uratować.

W Bałtyku utonął 72-letni mężczyzna

Według informacji przekazanych przez dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, poszkodowany znajdował się około 100 metrów od brzegu, co utrudniało szybką interwencję. Ta odległość, choć pozornie niewielka, w warunkach morskich i przy wzburzonym morzu może stanowić śmiertelne zagrożenie dla osoby, która nagle traci siły.

Na miejsce natychmiast skierowano znaczne siły. W akcji ratunkowej uczestniczyli ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR), Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), zastępy straży pożarnej oraz funkcjonariusze policji. Niezwykłą postawą wykazali się również plażowicze, którzy bez wahania przyłączyli się do ratunku. Wspólnie zorganizowano tzw. łańcuch życia, co pozwoliło na dotarcie do tonącego seniora i wyciągnięcie go na brzeg.

Mimo heroicznych wysiłków ratowników i świadków, walka o życie 72-latka została przegrana. Na plaży natychmiast rozpoczęto resuscytację krążeniowo-oddechową. Przez długie minuty służby medyczne i ratownicy starali się przywrócić funkcje życiowe mężczyźnie. Niestety, wszelkie próby okazały się bezskuteczne. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon.

Upalna pogoda sprzyja utonięciom

Dokładne przyczyny utonięcia 72-letniego mężczyzny w Bałtyku są obecnie wyjaśniane przez policję. Śledczy biorą pod uwagę różne scenariusze, w tym nagłe zasłabnięcie, zawał serca, czy też wpływ wysokiej temperatury na organizm seniora. Warto pamiętać, że upały na Pomorzu, które w ostatnich dniach osiągały ekstremalne wartości, stanowią dodatkowe zagrożenie dla osób starszych oraz cierpiących na choroby układu krążenia. Nagłe wejście do zimnej wody po długim przebywaniu na słońcu może wywołać szok termiczny, prowadzący do utraty przytomności i w konsekwencji do utonięcia. Eksperci apelują o rozwagę i stopniowe wchodzenie do wody, zwłaszcza w upalne dni.

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