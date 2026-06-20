Niepokojący bilans nad wodą przed wakacjami! Tyle osób utonęło już w 2026 roku

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-06-20 9:21

Policja zaapelowała o czujność nad wodą - w piątek, 19 czerwca w Polsce utonęły trzy osoby. Twoja rozwaga może uratować życie - przypomina policja w sobotę we wpisie na portalu X. Od kwietnia w Polsce życie nad wodą straciło już 47 osób. Szczegóły poniżej.

Łódź ratunkowa WOPR z dwoma ratownikami na wzburzonej wodzie, gdzie jeden siedzi za sterem, a drugi stoi na dziobie. Obaj w kamizelkach ratunkowych, gotowi do akcji, co symbolizuje ostrożność, o której przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Anna Kisiel ZDJĘCIE POGLĄDOWE

Tragiczny bilans nad wodą. Jednego dnia utonęły trzy osoby

Policja apeluje o szczególną ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Tylko w piątek w Polsce utonęły trzy osoby. Funkcjonariusze przypominają, że chwila nieuwagi, brawura albo lekceważenie zasad bezpieczeństwa mogą zakończyć się tragedią.

W sobotę, 20 czerwca policja opublikowała ostrzeżenie na platformie X, apelując do wypoczywających o rozwagę.

– Woda to żywioł – chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych – przypomnieli policjanci.

Funkcjonariusze podkreślają, że podczas wypoczynku nad jeziorami, rzekami czy morzem należy zachować szczególną ostrożność. Warto korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, nie wchodzić do wody po alkoholu i nie przeceniać swoich umiejętności pływackich.

W sezonie 2026 utonęło już 47 osób. Zachowujmy rozsądek

W sytuacji zagrożenia należy natychmiast reagować i dzwonić pod numer alarmowy 112. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do 18 czerwca w Polsce utonęło już 47 osób. Policja przypomina, że wielu tragedii można uniknąć, jeśli nad wodą zachowamy rozsądek i będziemy reagować na niebezpieczne sytuacje.

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