Pogodowy armagedon nad Polską! IMGW wydaje alerty drugiego stopnia dla wielu regionów

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Alerty IMGW drugiego stopnia: Burze i upały nad Polską
W sobotę IMGW ostrzegło mieszkańców 10 województw przed groźnymi burzami, wydając alerty II stopnia. Najbardziej zagrożone są regiony zachodniej i południowej Polski. Lokalnie prognozowane są intensywne opady deszczu dochodzące do 55 mm oraz porywy wiatru osiągające nawet 115 km/h. Jednocześnie w 15 województwach nadal obowiązują ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami.
Ekstremalne zjawiska pogodowe w 10 województwach. Wiatr przekroczy 100 km/h
Alerty burzowe obejmują województwa:
- województwo zachodniopomorskie,
- województwo pomorskie,
- województwo lubuskie,
- województwo wielkopolskie,
- województwo kujawsko-pomorskie,
- województwo łódzkie,
- województwo dolnośląskie,
- województwo opolskie,
- województwo śląskie
- oraz województwo małopolskie.
Niebezpieczne mogą okazać się również porywy wiatru, które w trakcie burz mogą osiągać od 75 do 115 km/h. Prognozy wskazują także na możliwość wystąpienia gradu w części zagrożonych regionów.
Ostrzeżenia II stopnia zaczną obowiązywać od godzin popołudniowych. W większości województw wygasną w nocy z soboty na niedzielę, jednak w niektórych powiatach pozostaną aktualne jeszcze do niedzielnego przedpołudnia.
Fala upałów w Polsce. Temperatura osiągnie 35 stopni Celsjusza
Równolegle obowiązują wydane wcześniej alerty I i II stopnia przed upałami. Ostrzeżenia obejmują cały kraj z wyjątkiem województwa podlaskiego i mają obowiązywać do niedzieli do godziny 20.
W wielu regionach temperatura w ciągu dnia może wzrosnąć do 30–35 stopni Celsjusza. Także noc nie przyniesie większego ochłodzenia – miejscami słupki rtęci nie spadną poniżej 20 stopni.
Meteorolodzy przypominają, że alerty I i II stopnia oznaczają ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, które mogą prowadzić do strat materialnych oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.