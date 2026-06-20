Pogodowy armagedon nad Polską! IMGW wydaje alerty drugiego stopnia dla wielu regionów

PAP
PAP
D.P
2026-06-20 7:55

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia pogodowe. W sobotę, 20 czerwca, alertami II stopnia przed burzami objęto 10 województw, przede wszystkim na zachodzie i południu kraju. Synoptycy zapowiadają ulewne deszcze, bardzo silny wiatr oraz możliwość wystąpienia gradu. Jednocześnie niemal cała Polska pozostaje pod wpływem fali upałów. Szczegóły poniżej.

Wyładowania atmosferyczne podczas burzy nad drzewami oraz dłoń trzymająca smartfon z aparatem, symbolizujące alerty pogodowe i obserwowanie zjawisk. Więcej na ten temat przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Freepik.com

Alerty IMGW drugiego stopnia: Burze i upały nad Polską

W sobotę IMGW ostrzegło mieszkańców 10 województw przed groźnymi burzami, wydając alerty II stopnia. Najbardziej zagrożone są regiony zachodniej i południowej Polski. Lokalnie prognozowane są intensywne opady deszczu dochodzące do 55 mm oraz porywy wiatru osiągające nawet 115 km/h. Jednocześnie w 15 województwach nadal obowiązują ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami.

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Ekstremalne zjawiska pogodowe w 10 województwach. Wiatr przekroczy 100 km/h

Alerty burzowe obejmują województwa:

  • województwo zachodniopomorskie,
  • województwo pomorskie,
  • województwo lubuskie,
  • województwo wielkopolskie,
  • województwo kujawsko-pomorskie,
  • województwo łódzkie,
  • województwo dolnośląskie,
  • województwo opolskie,
  • województwo śląskie
  • oraz województwo małopolskie.

Niebezpieczne mogą okazać się również porywy wiatru, które w trakcie burz mogą osiągać od 75 do 115 km/h. Prognozy wskazują także na możliwość wystąpienia gradu w części zagrożonych regionów.

Ostrzeżenia II stopnia zaczną obowiązywać od godzin popołudniowych. W większości województw wygasną w nocy z soboty na niedzielę, jednak w niektórych powiatach pozostaną aktualne jeszcze do niedzielnego przedpołudnia.

Fala upałów w Polsce. Temperatura osiągnie 35 stopni Celsjusza

Równolegle obowiązują wydane wcześniej alerty I i II stopnia przed upałami. Ostrzeżenia obejmują cały kraj z wyjątkiem województwa podlaskiego i mają obowiązywać do niedzieli do godziny 20.

W wielu regionach temperatura w ciągu dnia może wzrosnąć do 30–35 stopni Celsjusza. Także noc nie przyniesie większego ochłodzenia – miejscami słupki rtęci nie spadną poniżej 20 stopni.

Meteorolodzy przypominają, że alerty I i II stopnia oznaczają ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, które mogą prowadzić do strat materialnych oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

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