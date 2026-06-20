Pogodowy armagedon nad Polską! IMGW wydaje alerty drugiego stopnia dla wielu regionów

Alerty IMGW drugiego stopnia: Burze i upały nad Polską

W sobotę IMGW ostrzegło mieszkańców 10 województw przed groźnymi burzami, wydając alerty II stopnia. Najbardziej zagrożone są regiony zachodniej i południowej Polski. Lokalnie prognozowane są intensywne opady deszczu dochodzące do 55 mm oraz porywy wiatru osiągające nawet 115 km/h. Jednocześnie w 15 województwach nadal obowiązują ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami.

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Alerty burzowe obejmują województwa:

województwo zachodniopomorskie,

województwo pomorskie,

województwo lubuskie,

województwo wielkopolskie,

województwo kujawsko-pomorskie,

województwo łódzkie,

województwo dolnośląskie,

województwo opolskie,

województwo śląskie

oraz województwo małopolskie.

Niebezpieczne mogą okazać się również porywy wiatru, które w trakcie burz mogą osiągać od 75 do 115 km/h. Prognozy wskazują także na możliwość wystąpienia gradu w części zagrożonych regionów.

Ostrzeżenia II stopnia zaczną obowiązywać od godzin popołudniowych. W większości województw wygasną w nocy z soboty na niedzielę, jednak w niektórych powiatach pozostaną aktualne jeszcze do niedzielnego przedpołudnia.

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Równolegle obowiązują wydane wcześniej alerty I i II stopnia przed upałami. Ostrzeżenia obejmują cały kraj z wyjątkiem województwa podlaskiego i mają obowiązywać do niedzieli do godziny 20.

W wielu regionach temperatura w ciągu dnia może wzrosnąć do 30–35 stopni Celsjusza. Także noc nie przyniesie większego ochłodzenia – miejscami słupki rtęci nie spadną poniżej 20 stopni.

Meteorolodzy przypominają, że alerty I i II stopnia oznaczają ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, które mogą prowadzić do strat materialnych oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

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