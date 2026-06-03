Cudzoziemcy kupowali lewe legitymacje za 1200 złotych. W sprawie zatrzymano małżeństwo

Oszustwo na legitymacje studenckie. Prokuratura w Pruszczu Gdańskim stawia zarzuty

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Gdańska, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim, prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Według ustaleń miała ona pomagać cudzoziemcom w legalizowaniu pobytu w Polsce przy użyciu fałszywych dokumentów.

Jak podaje „Dziennik Bałtycki”, w centrum sprawy znalazło się małżeństwo Katarzyna D. i Nazar D. Śledczy podejrzewają, że prowadzili agencję zatrudnienia z biurami w Poznaniu, Bydgoszczy i Pruszczu Gdańskim. W proceder miały być zaangażowane również inne osoby, które pełniły funkcję tzw. „słupów”.

Z ustaleń wynika, że cudzoziemcy za około 1200 zł mieli otrzymywać podrobione legitymacje studenckie oraz zaświadczenia o statusie studenta. Dokumenty te miały być później wykorzystywane do legalizowania pobytu i zatrudnienia w Polsce. Po ich uzyskaniu obcokrajowcy byli kierowani do prac fizycznych u różnych przedsiębiorców. Zdaniem prokuratury podejrzani zrobili z tego stałe źródło zarobku.

Kontrola w pomorskim magazynie odsłoniła proceder. Straż Graniczna ruszyła do akcji

Sprawa ruszyła w grudniu 2025 roku, gdy ustalono, że w jednej z hal magazynowych na Pomorzu pracują cudzoziemcy posługujący się fałszywymi dokumentami. Na ich podstawie mieli wykazywać legalność pobytu oraz zatrudnienia w Polsce. 26 maja 2026 roku, na polecenie prokuratora z Pruszcza Gdańskiego, funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili przeszukania w Poznaniu i Pruszczu Gdańskim.

Podczas działań zabezpieczono dokumentację pracowniczą, sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe oraz kolejne podrobione dokumenty. Zatrzymano także trzy osoby: 28-letnią obywatelkę Białorusi Palinę H., 38-letnią Katarzynę D. oraz 40-letniego Nazara D., posiadającego obywatelstwo polskie i ukraińskie.

Oskarżonym o kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej grożą surowe kary

Katarzyna D. i Palina H. usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a Nazar D. zarzut kierowania grupą. Wszystkim podejrzanym zarzucono też posługiwanie się podrobionymi dokumentami oraz ułatwianie cudzoziemcom nielegalnego pobytu w Polsce. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Katarzyny D. i Nazara D. Wobec Paliny H. zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania kraju, zatrzymanie paszportu oraz poręczenie majątkowe.

Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, powołując się na prokuraturę, Katarzynie D. i Palinie H. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi do 8 lat więzienia. Nazarowi D., podejrzanemu o kierowanie grupą, grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

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