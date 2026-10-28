Wszystkich Świętych 2026

1 listopada obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych. W tym roku wypada on w niedzielę. To bardzo ważny moment dla wielu osób, bowiem właśnie tego dnia znajdujemy chwilę w codziennym pędzie, by zwolnić, udać się na cmentarz i powspominać bliskich, których już z nami nie ma.

Dekorowanie grobów na 1 listopada

Dzień Wszystkich Świętych to oczywiście moment dekorowania grobów. Robimy to stroikami, sztucznymi kwiatami, chryzantemami czy najpopularniejszymi zniczami. W sklepach roi się od różnych zniczy - małych, dużych, z napisami, bez napisów czy w różnych kolorach. Mało kto wie, że to właśnie kolory zniczy mają pewne znaczenie.

Znaczenie kolorów zniczy

Wybór koloru zniczy to dla większości osób jedynie kwestia estetyki. Okazuje się jednak, że kolory zniczy zapalanych na grobach bliskich mogą mieć różne znaczenia. Choć najważniejszy jest sam gest pamięci o zmarłych, wiele osób przypisuje poszczególnym barwom określoną symbolikę. Jeśli jesteście ciekawi jaką, zapraszamy do sprawdzenia galerii zdjęć poniżej, gdzie opisujemy znaczenie konkretnych kolorów.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Kolory zniczy - znaczenie

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Czy 1 listopada jest wolny od pracy?

Tak, 1 listopada, czyli uroczystość Wszystkich Świętych, jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że większość pracowników nie musi tego dnia wykonywać obowiązków zawodowych, a duże sklepy i galerie handlowe pozostają zamknięte.

W 2026 roku 1 listopada wypada jednak w niedzielę. W związku z tym pracownicy nie otrzymają automatycznie dodatkowego dnia wolnego, ponieważ przepisy przewidują jego oddanie za święto przypadające w sobotę, a nie w niedzielę.