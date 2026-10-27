Zamiast sklepów będą mieszkania. Galeria handlowa w Gdańsku zmieni się nie do poznania

Alfa Centrum w Gdańsku powoli znika. Zostały tylko trzy sklepy

Alfa Centrum znajduje się przy ulicy Kołobrzeskiej, na gdańskim Przymorzu. Galeria została otwarta w 2002 roku i przez ponad dwie dekady była miejscem zakupów dla mieszkańców okolicy. Z czasem jej oferta zaczęła się jednak kurczyć, a kolejni najemcy opuszczali lokale.

Obecnie w obiekcie działają już tylko trzy sklepy: Empik, Media Expert i Tchibo i mają one funkcjonować do grudnia 2026 roku. To oznacza, że obecna działalność centrum handlowego zbliża się do końca.

Przyszłość nieruchomości jest już jednak przedmiotem konkretnych planów. Zamiast kolejnych sklepów mają pojawić się mieszkania, lokale usługowe i przestrzenie wspólne.

Galeria handlowa zostanie częściowo wyburzona. Powstanie około 700 mieszkań

Za planowaną inwestycję odpowiada Euro Styl, deweloper należący do Grupy Dom Development. Projekt zakłada przekształcenie Alfa Centrum w kompleks mieszkaniowo-usługowy, w którym powstanie około 700 mieszkań.

Nowa zabudowa ma obejmować budynki o wysokości od 6 do 12 kondygnacji. Na niższych piętrach przewidziano lokale handlowe, gastronomiczne i usługowe. W projekcie uwzględniono również ogólnodostępne przestrzenie oraz tereny zielone.

Kiedy Alfa Centrum zmieni się w osiedle mieszkaniowe?

Alfa Centrum zmieniło właściciela w styczniu 2026 roku, który wiedział, jak zmieni obiekt. Niestety na ten moment nie jest wiadome, kiedy rozpoczną się większe prace i zmiany.

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Nie wszyscy mieszkańcy popierają likwidację galerii

Plany dotyczące Alfa Centrum wywołały sprzeciw części mieszkańców Przymorza. W lutym 2026 roku zorganizowano protest przeciwko likwidacji galerii. Obawy dotyczą przede wszystkim utraty dotychczasowej przestrzeni handlowej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Dawne galerie handlowe zmieniają swoje przeznaczenie

Przyszłość Alfa Centrum wpisuje się w szersze przemiany rynku nieruchomości. Centra handlowe muszą mierzyć się z konkurencją ze strony innych obiektów i oczywiście ogromnym rozwojem zakupów internetowych. Coraz więcej ludzie preferuje zamawianie zakupów do domu i ich ewentualny zwrot, niż chodzenie po sklepach stacjonarnie.