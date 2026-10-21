Prawie 4 tys. chętnych na jedną ofertę pracy. Polacy rzucili się na te stanowiska

Oferty pracy. Polacy szukają na OLX

OLX od lat jest jednym z serwisów, na których pracodawcy publikują ogłoszenia o pracę, a kandydaci szukają zatrudnienia zarówno na pełny etat, jak i w niepełnym wymiarze godzin. Wśród dostępnych propozycji można znaleźć oferty z różnych branż – od handlu i logistyki, przez administrację, aż po stanowiska umożliwiające wykonywanie obowiązków zdalnie. Co ciekawe, liczba odpowiedzi na poszczególne ogłoszenia pokazuje, które propozycje wzbudzają największe zainteresowanie osób poszukujących pracy.

Prawie 4 tys. odpowiedzi na jedno ogłoszenie. Rekordowe oferty pracy OLX

Znalezienie dobrej pracy nie zawsze jest prostym zadaniem. Kandydaci zwracają uwagę nie tylko na wysokość wynagrodzenia, ale również na lokalizację, zakres obowiązków czy możliwość elastycznego zatrudnienia. Niektóre ogłoszenia przyciągają zaledwie kilkanaście odpowiedzi, podczas gdy inne wzbudzają zainteresowanie setek, a nawet tysięcy osób.

Jak wynika z raportu „Puls Rynku Pracy”, przygotowanego przez OLX Praca, w sierpniu 2026 roku na jedno ogłoszenie przypadało średnio 40 zgłoszeń, czyli o 3 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie liczba dostępnych ofert zmniejszyła się o 2 proc., a aktywność kandydatów wzrosła o 0,4 proc.

Szczególnie interesująco przedstawia się zestawienie ogłoszeń, które wzbudziły największe zainteresowanie kandydatów. Okazuje się, że nie trzeba oferować stanowiska kierowniczego czy pracy w międzynarodowej korporacji, aby przyciągnąć tysiące zgłoszeń. Jakie oferty biły więc rekordy? Na jedną było aż 3975 odpowiedzi. Listę rekordowych ofert znajdziecie w galerii poniżej.

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Rekordowe ogłoszenia o pracę na OLX

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Praca biurowa pod ostrzałem kandydatów

Raport pokazuje również, że niektóre grupy zawodowe muszą mierzyć się ze szczególnie dużą konkurencją. Dotyczy to przede wszystkim stanowisk biurowych.

W kategorii pracy biurowej na jedno ogłoszenie przypadało średnio aż 157 aplikacji. W administracji biurowej było to 136 zgłoszeń, a w handlu internetowym 115. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także stanowiska w sprzedaży, gdzie odnotowano średnio 69 aplikacji, oraz w HR – 60.