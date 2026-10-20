Praca od poniedziałku do czwartku i ponad 14 tys. zł wypłaty. Szukają osób po zawodówce

Ponad 14 tys. zł brutto miesięcznie

Wyjątkowo korzystna oferta pracy została opublikowana w serwisie ePraca, prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a rekrutację prowadzi firma HYDROWIERT KIRSCHKE & SKOWRON.

Pracodawca oferuje wynagrodzenie w wysokości od 14 100 zł brutto miesięcznie. Zatrudnienie przewidziano na pełny etat, na podstawie umowy o pracę na okres próbny. Oferta może zainteresować osoby, które mają wykształcenie zasadnicze zawodowe i doświadczenie w pracach wiertniczych. Nie jest to jednak propozycja dla osób bez przygotowania do zawodu – pracodawca oczekuje bowiem praktyki przy wierceniu studni głębinowych, ponieważ właśnie na tym ma polegać praca.

Praca od poniedziałku do czwartku

Jednym z wyróżników oferty jest czterodniowy tydzień pracy. Zgodnie z ogłoszeniem obowiązki będą wykonywane od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 7:00 do 15:00. Praca odbywa się na jednej zmianie, a wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin tygodniowo. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że zatrudnienie wiąże się z delegacjami na terenie całej Polski.

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Oferta pracy wiertacz

Osoby spełniające wymagania mogą zgłosić się bezpośrednio do pracodawcy. Wystarczy przygotować CV i wysłać je na adres e-mail: [email protected]. Warto także wspomnieć, iż w ogłoszeniu pracodawca zaznacza, że mile widziane jest prawo jazdy kat. B.

Oferty pracy publikowane w rządowym serwisie ePraca to propozycje zatrudnienia z różnych branż i regionów Polski. Portal prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej gromadzi ogłoszenia przekazywane przez urzędy pracy, a także informacje o stażach, praktykach, szkoleniach i targach pracy. Osoby szukające zatrudnienia mogą sprawdzić m.in. wysokość wynagrodzenia, wymagane kwalifikacje, zakres obowiązków oraz warunki zatrudnienia.

Tu ofert pracy jest od groma. To państwowy "pośredniak"