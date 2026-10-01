Zmiany na sopockim molo od października. Jak długo potrwają? Spacerowicze mogą się ucieszyć

Sopockie molo znów za darmo. Bezpłatny wstęp przez ponad pół roku

Sopockie molo po zakończeniu sezonu wakacyjnego ponownie zmienia zasady. Od 1 października 2026 roku wejście na jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w mieście jest bezpłatne. Oznacza to ponad sześć miesięcy, podczas których za spacer po drewnianym pomoście nie trzeba kupować biletu. 30 września był ostatnim dniem obowiązywania regularnych opłat w tym roku. Płatny sezon rozpoczął się 10 kwietnia. Za bilet normalny, podobnie jak rok wcześniej, trzeba było zapłacić 10 zł, natomiast ulgowy kosztował 5 zł.

Od czwartku, 1 października, na sopockim molo obowiązują zasady przewidziane poza głównym sezonem turystycznym. Bezpłatnie będzie można z niego korzystać aż do 9 kwietnia 2027 roku, z wyjątkiem ewentualnych opłat w weekendy, jeśli operator zdecyduje się je wprowadzić. Kolejny płatny sezon rozpocznie się 10 kwietnia 2027 roku. Wówczas ponownie zaczną obowiązywać opłaty za wejście dla osób, które nie korzystają z uprawnień przysługujących mieszkańcom Sopotu.

Kto może wejść na sopockie molo za darmo w sezonie biletowanym? Są też zniżki

Mieszkańców Sopotu obowiązują osobne zasady. Osoby posiadające aktywną Kartę Sopocką mogą wchodzić na molo bezpłatnie przez cały rok, także w sezonie biletowanym. Darmowy wstęp przysługuje również dzieciom do 3. roku życia oraz osobom z niepełnosprawnościami do 26 lat. Posiadacze Karty Turysty mogą natomiast liczyć na 20-procentową zniżkę. W płatnym sezonie tańsze bilety przewidziano również dla seniorów.

Sopockie molo cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. W minionym sezonie sprzedano blisko 1,1 mln biletów, a tylko w sezonie letnim 2026 roku obiekt odwiedziło około 715 tys. osób. Tak duża liczba odwiedzających wiąże się również z kosztami utrzymania atrakcji. Wpływy przeznaczane są m.in. na remonty, utrzymanie infrastruktury molo oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych, a także na organizację wydarzeń.

Sopockie molo ma ponad pół kilometra długości. To jedna z wizytówek miasta

Sopockie molo jest jednym z najpopularniejszych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych w Polsce i jedną z najbardziej rozpoznawalnych wizytówek miasta. Obiekt składa się z dwóch części – drewnianej oraz lądowej.

Część spacerową tworzy główny pomost o długości 511,5 metra, a także pokłady boczne, tzw. ostroga, oraz dolne, przy których mogą cumować statki pasażerskie i jachty. Miejsce przyciąga spacerowiczów i turystów również ze względu na wysokie stężenie jodu, które w najbardziej wysuniętych w morze punktach jest dwukrotnie wyższe niż na lądzie. Obecny kształt pomost zyskał w 1927 roku z okazji 25-lecia Sopotu, natomiast w latach 1989–1991 dobudowano żelbetową głowicę chroniącą jego główną część. Lądową część kompleksu stanowi Skwer Kuracyjny o powierzchni 20 tys. mkw. Znajdują się tam m.in. zabytkowa fontanna, muszla koncertowa, latarnia morska z punktem widokowym oraz stoiska z bursztynem i pamiątkami.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie

5