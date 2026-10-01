Duża akcja policji na polskich drogach. Kierowcy zapłacą wysokie mandaty

Ogólnopolska akcja policji. Mundurowi skontrolują światła i odblaski

W czwartek, 1 października, rusza szeroko zakrojona akcja policji, która będzie prowadzona do końca 2026 roku. Funkcjonariusze drogówki w całym kraju skoncentrują się przede wszystkim na sprawdzaniu stanu technicznego oświetlenia pojazdów.

Po zmroku policjanci zwrócą uwagę także na pieszych. Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym osoby poruszające się po zmierzchu drogą poza terenem zabudowanym muszą korzystać z elementów odblaskowych widocznych dla pozostałych uczestników ruchu. Nawet niewielki odblask poprawia widoczność pieszego, dzięki czemu kierowca ma więcej czasu na zwolnienie i bezpieczne wykonanie manewru.

Wysokie kary finansowe za brak świateł. Nawet 6 punktów karnych dla kierowców

Kierowcy muszą pamiętać o obowiązku korzystania z wymaganych świateł przez całą dobę. Jazda bez nich w dzień oznacza mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne. Po zmroku sankcja jest wyższa – wynosi 300 zł oraz 6 punktów.

Kara grozi także za niesprawne lub niewłaściwie ustawione światła. Mandat w takim przypadku może wynieść od 20 do nawet 3000 zł. Za poruszanie się bez wymaganych świateł w tunelu przewidziano 200 zł mandatu i 6 punktów karnych. Z kolei brak odpowiedniego oświetlenia podczas mgły lub opadów oznacza karę w wysokości 200 zł i 2 punkty.

Sankcje dotyczą również nieprawidłowego używania konkretnych rodzajów oświetlenia. Niewłaściwe korzystanie ze świateł drogowych oznacza 200 zł mandatu i 3 punkty karne, natomiast z tylnych świateł przeciwmgłowych – 100 zł i 2 punkty. Kierowca, którego światła zostaną zasłonięte przez przewożony ładunek, może otrzymać mandat w wysokości 200 zł.

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Instytut Transportu Samochodowego ostrzega przed oślepiającymi reflektorami

Nieprawidłowe oświetlenie samochodów na polskich drogach stanowi poważny problem. Jak informował serwis motochemia.pl, testy analizatora świateł przekazanego policji przez Instytut Transportu Samochodowego pokazały, że nawet połowa pojazdów może oślepiać innych uczestników ruchu, podczas gdy prawidłowo ustawione reflektory ma jedynie niewielki odsetek samochodów. Trafiały się także auta, w których natężenie świateł sięgało zaledwie 10–40 proc. normy.

Nieprawidłowo ustawione lub zbyt mocne reflektory mogą pogorszyć widoczność kierowcy nadjeżdżającego z przeciwka nawet na kilkadziesiąt sekund, powodując poważne zagrożenie. Przyczyną problemu bywa m.in. złe ustawienie świateł, niekorzystanie z korektorów pochylenia reflektorów czy montowanie niewłaściwych źródeł światła. Ustawienie reflektorów warto sprawdzać m.in. po wymianie żarówek oraz dostosowywać je do obciążenia auta. Istotne jest także właściwe używanie świateł drogowych i przeciwmgłowych, ponieważ korzystanie z nich w nieodpowiedni sposób może oślepiać innych kierujących.