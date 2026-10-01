Nie żyje Elżbieta Krajewska. Rządziła gminą przez blisko trzy dekady

Elżbieta Krajewska nie żyje. Z gminą Sadlinki spędziła 44 lata pracy

Nie żyje Elżbieta Krajewska. Wieloletnia wójt gminy Sadlinki zmarła 29 września 2026 roku. Swoją pracę w Urzędzie Gminy w Sadlinkach rozpoczęła 1 marca 1982 roku. Było to jej pierwsze miejsce zatrudnienia i, jak zaznaczają przedstawiciele samorządu, pozostała z nim związana przez następne 44 lata.

Karierę zawodową zaczynała w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa jako referent ds. obrotu ziemią. W następnych latach pracowała na stanowiskach związanych m.in. z gospodarką wodną, ochroną środowiska, a także budową, modernizacją i utrzymaniem dróg gminnych. 2 stycznia 1991 roku została kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i OC.

Jej działalność w samorządzie rozpoczęła się w 1996 roku. 18 maja została radną i członkiem Zarządu Gminy Sadlinki. Dwa lata później, 14 listopada 1998 roku, Rada Gminy Sadlinki powierzyła jej stanowisko wójta. Funkcję tę pełniła nieprzerwanie przez blisko 28 lat.

- Szczególne miejsce w Jej pracy zajmowały również sprawy społeczne oraz potrzeby osób wymagających wsparcia. Za podejmowanymi działaniami zawsze stało przekonanie, że samorząd istnieje przede wszystkim dla ludzi. Gmina Sadlinki była dla Elżbiety Krajewskiej czymś więcej niż miejscem pracy. Tutaj zdobywała pierwsze zawodowe doświadczenia, poznawała potrzeby mieszkańców, a później przez kolejne kadencje brała odpowiedzialność za rozwój lokalnej wspólnoty – informuje Urząd Gminy Sadlinki.

Kiedy pogrzeb Elżbiety Krajewskiej? Data i miejsce pożegnania wójt Sadlinek

Ostatnie pożegnanie śp. Elżbiety Krajewskiej odbędzie się w piątek, 2 października 2026 roku. Uroczystości rozpoczną się o godz. 11:15 w kaplicy cmentarnej w Sadlinkach. O godz. 11:30 w miejscowym kościele zostanie odmówiony różaniec, natomiast o godz. 12:00 rozpocznie się msza święta żałobna. Po nabożeństwie dalsza część uroczystości odbędzie się na cmentarzu w Sadlinkach. Różaniec w intencji zmarłej zaplanowano także dzień wcześniej – w czwartek, 1 października, o godz. 18:00 w kościele w Sadlinkach.

Urząd Gminy Sadlinki przekazał również informację o zmienionych godzinach pracy w dniu pogrzebu. W piątek, 2 października, zarówno urząd, jak i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będą otwarte do godz. 11:30.

- Dziś zamyka się wyjątkowy rozdział w historii Gminy Sadlinki. Pozostają Jej dokonania, pamięć o wieloletniej pracy na rzecz mieszkańców oraz wdzięczność za ponad cztery dekady służby lokalnej społeczności. Rodzinie i Najbliższym Pani Elżbiety Krajewskiej składamy najszczersze wyrazy współczucia – dodaje Urząd Gminy Sadlinki.

To czy to z Julią Wieniawą | Radio ESKA