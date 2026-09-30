Tylko dobre wiadomości. Podsumowanie września 2026

Nie tylko złe wiadomości. Wrzesień miał też dobre momenty

Codzienne śledzenie serwisów informacyjnych może być przytłaczające. Nagłówki dotyczące wojen, katastrof, podwyżek czy kolejnych zagrożeń często dominują przekaz. Nie oznacza to jednak, że w rzeczywistości brakuje powodów do optymizmu.

Wrzesień 2026 również przyniósł wiadomości, które mogły poprawić humor. Dotyczyły m.in. nauki, nowych inwestycji, turystyki, przyrody czy lokalnych inicjatyw. Wybraliśmy 10 takich informacji, aby na koniec miesiąca spojrzeć na ostatnie tygodnie z nieco innej perspektywy. Zamieszczamy je w galerii zdjęć poniżej - sprawdźcie i zobaczcie, że w Polsce dzieje się też sporo dobrego!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

10 dobrych wiadomości z września [LISTA]

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Media to nie tylko złe informacje

Media każdego dnia informują nas o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. W ciągu zaledwie kilku minut możemy dowiedzieć się o najważniejszych wydarzeniach, sukcesach, ciekawych odkryciach czy pozytywnych inicjatywach. Niestety, wśród newsów często dominują te dotyczące wypadków, konfliktów, tragedii i innych trudnych wydarzeń. Tylko w ostatnich dniach głośno było m.in. o zaginięciu Emilii w Darłówku - Zaginięcie 37-letniej Emilii w Darłowie. Policja: "Przeszukano 600 ha terenów w rejonie Darłówka" czy o tragicznym zdarzeniu w Jarosławcu - Nożownik z Jarosławia miał walczyć na froncie. Nowe ustalenia ws. 31-letniego Ukraińca. Na szczęście dzieją się też dobre rzeczy, a ich spis znajdziecie w galerii powyżej.

Przed nami jeszcze jesień pełna wydarzeń

Wrzesień dobiegł końca, ale to nie oznacza końca dobrych wiadomości. Przed nami październik, a wraz z nim kolejne wydarzenia, premiery, inwestycje, wyjazdy i lokalne inicjatywy. Warto więc pamiętać, że choć negatywne informacje często przyciągają większą uwagę społeczeństwa, nie są jedyną częścią rzeczywistości.