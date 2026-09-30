Tylko dobre wiadomości. Podsumowanie września 2026

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-09-30 17:04

Wrzesień przyniósł wiele informacji, które trudno było przeoczyć. W mediach regularnie pojawiały się doniesienia o konfliktach, kryzysach, wypadkach i kolejnych problemach. Łatwo więc odnieść wrażenie, że każdego dnia docierają do nas przede wszystkim złe wiadomości. Proponujemy więc nieco inne podsumowanie miesiąca. Zebraliśmy 10 dobrych informacji z września 2026 roku, które pokazują, że obok trudnych wydarzeń dzieje się także sporo pozytywnych rzeczy.

Nie tylko złe wiadomości. Wrzesień miał też dobre momenty

Codzienne śledzenie serwisów informacyjnych może być przytłaczające. Nagłówki dotyczące wojen, katastrof, podwyżek czy kolejnych zagrożeń często dominują przekaz. Nie oznacza to jednak, że w rzeczywistości brakuje powodów do optymizmu.

Wrzesień 2026 również przyniósł wiadomości, które mogły poprawić humor. Dotyczyły m.in. nauki, nowych inwestycji, turystyki, przyrody czy lokalnych inicjatyw. Wybraliśmy 10 takich informacji, aby na koniec miesiąca spojrzeć na ostatnie tygodnie z nieco innej perspektywy. Zamieszczamy je w galerii zdjęć poniżej - sprawdźcie i zobaczcie, że w Polsce dzieje się też sporo dobrego!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

10 dobrych wiadomości z września [LISTA]

Dłonie osoby trzymającej smartfon z napisem Good News. O pozytywnych wiadomościach przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Galeria zdjęć 11

Media to nie tylko złe informacje

Media każdego dnia informują nas o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. W ciągu zaledwie kilku minut możemy dowiedzieć się o najważniejszych wydarzeniach, sukcesach, ciekawych odkryciach czy pozytywnych inicjatywach. Niestety, wśród newsów często dominują te dotyczące wypadków, konfliktów, tragedii i innych trudnych wydarzeń. Tylko w ostatnich dniach głośno było m.in. o zaginięciu Emilii w Darłówku  - Zaginięcie 37-letniej Emilii w Darłowie. Policja: "Przeszukano 600 ha terenów w rejonie Darłówka" czy o tragicznym zdarzeniu w Jarosławcu - Nożownik z Jarosławia miał walczyć na froncie. Nowe ustalenia ws. 31-letniego Ukraińca. Na szczęście dzieją się też dobre rzeczy, a ich spis znajdziecie w galerii powyżej. 

Polecany artykuł:

Przed nami jeszcze jesień pełna wydarzeń

Wrzesień dobiegł końca, ale to nie oznacza końca dobrych wiadomości. Przed nami październik, a wraz z nim kolejne wydarzenia, premiery, inwestycje, wyjazdy i lokalne inicjatywy. Warto więc pamiętać, że choć negatywne informacje często przyciągają większą uwagę społeczeństwa, nie są jedyną częścią rzeczywistości.

Robisz to na wakacjach? W tym kraju możesz dostać mandat! 10 podchwytliwych pytań
Pytanie 1 z 9
Jesteś w Wenecji. Widzisz kanał i masz ochotę wskoczyć do wody, żeby się ochłodzić. Możesz?
Jesteś w Wenecji. Widzisz kanał i masz ochotę wskoczyć do wody, żeby się ochłodzić. Możesz?

ROLKI