Tragedia na rozkopanej ulicy. 88-latka uderzyła głową o studzienkę, nie żyje

Dramatyczny finał spaceru rozkopaną ulicą. 88-letnia kobieta nie żyje

W poniedziałek po południu przy ul. Stare Miasto w Malborku doszło do wypadku, w którym ucierpiała 88-letnia mieszkanka miasta. Seniorka przewróciła się na terenie objętym pracami budowlanymi. Poszkodowaną przewieziono do szpitala, gdzie lekarze walczyli o jej życie.

Malborska policja otrzymała zgłoszenie z którego wynikało, że 88-latka weszła na teren prac przy ul. Stare Miasto, która od wielu miesięcy jest przebudowywana. Seniorka szła chodnikiem będącym w trakcie przebudowy, gdy w pewnej chwili straciła równowagę i upadła.

- W dniu 28 września 2026 roku około godziny 14:45 malborscy policjanci dostali zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło na ul. Stare Miasto w Malborku.Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, iż 88-letnia mieszkanka Malborka, weszła na teren budowy. Idąc chodnikiem, który znajdował się w rozbudowie straciła równowagę w wyniku czego się przewróciła - informuje st. sierż. Ewelina Pawelska. KPP Malbork.

Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który udzielił jej pomocy. Ratownicy zdecydowali o przewiezieniu poszkodowanej do szpitala. Na miejscu zdarzenia pracowała również grupa operacyjna wraz z technikiem kryminalistyki. W toku dalszych czynności ustalono jednak, że kobieta zmarła po przewiezieniu do placówki medycznej.

Prokuratura pod lupą. Śledczy sprawdzą oznakowanie budowy na Starym Mieście

Jak przekazała policja, obecnie prowadzone są czynności, które mają pozwolić na dokładne ustalenie okoliczności zdarzenia. Śledczy będą szczegółowo odtwarzać przebieg wypadku oraz sprawdzać, jak zabezpieczony był teren prowadzonych robót budowlanych.

- Prokurator zlecił wykonanie sekcji zwłok. Prowadzone są czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora - dodaje st. sierż. Ewelina Pawelska. KPP Malbork.

Prace przy ul. Stare Miasto, gdzie doszło do tragicznego zdarzenia, ruszyły we wrześniu 2025 roku i obejmują także ul. Piłsudskiego. Obecnie roboty trwają w rejonie Bramy Garncarskiej. Według zapowiedzi Urzędu Miasta Malborka cała inwestycja powinna zostać ukończona do końca października.

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