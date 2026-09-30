Skatowali Krzysztofa i zalali go betonem w garażu. Szokujące kulisy zbrodni w Płaczewie

Makabrycznego znaleziska na terenie pomorskiej wsi Płaczewo służby dokonały 21 kwietnia 2024 roku. Właśnie wtedy śledczy natrafili na ukryte w wykopie i zabetonowane pod posadzką garażu ciało. Identyfikacja potwierdziła, że ofiarą jest 36-letni Krzysztof C., którego bliscy wcześniej zgłosili zaginięcie, a funkcjonariusze ocenili, iż zgon nastąpił minimum kilka dni wcześniej. Na miejscu zbrodni pracowali kryminalni z Wejherowa, funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-śledczego, policjanci z Gniewina oraz technik kryminalistyki. Działania te wspierali również eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego i wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Do akcji musieli wkroczyć także strażacy z Gdańska i Wejherowa, ponieważ użycie ich specjalistycznego sprzętu było absolutnie konieczne do rozbicia betonowej warstwy i wydobycia zwłok. Pomorska policja poinformowała, że wszystkie te czynności przebiegały pod ścisłym nadzorem prokuratora. Specjaliści z laboratorium oraz technik kryminalistyki skrupulatnie zabezpieczyli ślady i dowody, a po uprzątnięciu gruzowiska wyciągnięto ciało bez wątpienia zamordowanego 36-latka, by przekazać je do szczegółowych badań sekcyjnych.

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Rozległe obrażenia zabetonowanego Krzysztofa C. Wśród aresztowanych jest nastolatek

Przedstawiciele prokuratury poinformowali dziennikarzy o drastycznych wynikach sekcji zwłok. Biegły medycyny sądowej odkrył masywne stłuczenia głowy i twarzy, a także połamane kości nosa oraz podstawy i sklepienia czaszki. Bezpośrednią przyczyną zgonu 36-latka okazał się potężny krwiak podtwardówkowy, któremu towarzyszył obrzęk mózgu.

Służby błyskawicznie przystąpiły do pierwszych zatrzymań, stawiając zarzuty czterem osobom. W grupie tej znaleźli się mężczyźni w wieku 17, 23, 34 oraz 40 lat, którzy według ustaleń śledczych działali z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Krzysztofa C. Najstarszy z pełnoletnich podejrzanych usłyszał zarzut w warunkach recydywy. Tylko jeden z zatrzymanych zdecydował się przyznać do zarzucanych mu czynów. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Grażyna Wawryniuk, poinformowała, że dwóch podejrzanych złożyło wyjaśnienia potwierdzające ich obecność, ale stanowczo minimalizujące ich udział w morderstwie. Krótko po tym krąg zamieszanych powiększył się o 48-letnią kobietę. Śledczy zarzucili jej utrudnianie postępowania i nieudzielenie pomocy pokrzywdzonemu, ponieważ miała wspierać sprawców w ukrywaniu zwłok oraz tuszowaniu śladów przestępstwa.

Dzień po makabrycznym odkryciu, 22 kwietnia 2024 roku, prokuratura przesłuchała podejrzanych i skierowała do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie. Wymiar sprawiedliwości przychylił się do wszystkich pięciu pism, w efekcie czego czterej mężczyźni i kobieta trafili na trzy miesiące do aresztu.

Równolegle organy ścigania badały tło zbrodni i motywy oprawców. Ustalono, że dramatyczne sceny rozegrały się w powiecie wejherowskim nocą z 11 na 12 kwietnia 2024 roku, czyli około dziesięciu dni przed odnalezieniem ciała. Gdańska prokuratura przekazała, że do awantury doszło w trakcie zakrapianego alkoholem spotkania. Krzysztof był bezlitośnie kopany i bity pięściami, a rany okazały się śmiertelne. Sprawcy przewieźli następnie zwłoki do Płaczewa, zrzucili je do wykopanego w garażu dołu i zalali betonem. Choć oficjalny powód kłótni pozostaje nieznany, nieoficjalne doniesienia medialne sugerują, że poszło o błahostkę, co dodatkowo potęguje szok wywołany skalą zastosowanego okrucieństwa.

Na tym jednak działania mundurowych się nie skończyły. Po izolacji pierwszej piątki policja niespodziewanie ujęła szóstą osobę, kolejnego mężczyznę, który także usłyszał zarzut zabójstwa i wylądował w areszcie. Niedługo potem zatrzymano drugą kobietę. Jej postawiono zarzuty zacierania śladów i utrudniania śledztwa, jednak w tym przypadku skończyło się na policyjnym dozorze oraz zakazie wyjazdu z kraju. Cała dwójka złożyła zeznania w prokuraturze. W ten sposób łączna liczba podejrzanych wzrosła do siedmiu, z czego aż pięciu odpowiada za zabójstwo.

Sąsiedzi relacjonują zbrodnię z Płaczewa. Kobiety nie zareagowały na morderstwo?

Dziennikarz „Super Expressu”, Tomasz Nowociński, dotarł do zbulwersowanych mieszkańców okolicy. Z jego śledztwa wynika, że w gronie podejrzanych znajdują się Arkadiusz K., jego 29-letnia partnerka wychowująca pięcioro dzieci oraz jej matka. Sąsiedzi zatrzymanych są wstrząśnięci i z przerażeniem omijają garaż, w którym doszło do zbrodni. W rozmowie z „Super Expressem” okoliczni mieszkańcy oburzali się na fakt, że 29-latka uniknęła aresztu. „Powinna siedzieć razem z nimi, bo widziała wszystko” – podkreślali zszokowani świadkowie. Inna sąsiadka stwierdziła: „To upiorna rodzina, najpierw wykopali dół, później wymieszali beton w taczce i zalali go”. Co najbardziej mrożące krew w żyłach, w tym samym garażu oprawcy mieli później beztrosko pić kawę, spożywać alkohol i żartować. Mieszkańcy przyznają, że prawda wyszła na jaw dopiero w momencie pojawienia się wozów policyjnych.

Przełom w poszukiwaniach nastąpił dzięki rodzinie Krzysztofa C. oraz jego współpracownikom, których zaniepokoiła nieobecność 36-latka. Gdy opublikowano jego wizerunek, sąsiedzi z Płaczewa powiązali zniknięcie z faktem, że widzieli ofiarę w towarzystwie podejrzanych tuż przed zaginięciem. Informatorzy wskazali służbom, że po zniknięciu mężczyzny rodzina nagle rozpoczęła prace betoniarskie. Kluczowe okazały się także relacje kobiety mieszkającej obok, która zaobserwowała grupę osób wyciągających z auta wyjątkowo ciężki pakunek. Zwracano też uwagę, że dalsza część materiału oraz galeria zdjęć przybliżają szczegóły poszukiwań. Zmarły nie miał przy sobie żadnych dokumentów, ale dokładne analizy potwierdziły jego tożsamość.

Rozmówcy „Super Expressu” nie kryli, że rodzina Arkadiusza K. cieszyła się w okolicy złą sławą, a awantury i bójki były tam normą. Reporter ustalił nieoficjalnie, że bezpośrednim motywem kaźni mogła być próba zmuszenia 36-latka do wzięcia kredytu na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Opór ofiary spotkał się z brutalnym pobiciem, które wymknęło się spod kontroli, kończąc się zgonem. Inny wątek sugeruje, że zmarły chwalił się niedawno sporym przypływem gotówki, co mogło skłonić sprawców do zaplanowania brutalnego rabunku.

Sprawcy z Płaczewa mieszkali obok zabetonowanych zwłok. Trwa proces w sądzie

Dziennik „Fakt” ustalił szokujące szczegóły dotyczące funkcjonowania podejrzanych po zbrodni. Okazuje się, że Daria, Arkadiusz i pięcioro dzieci przez ponad tydzień żyli tuż obok ukrytego w garażu ciała. Zamordowany Krzysztof znalazł się na ich posesji, ponieważ podejmował się tam dorywczych prac. Z ustaleń mediów wynika, że Daria przed laty rozwiodła się z pierwszym mężem i związała z Arkadiuszem, z którym po roku wzięła ślub. Rodzina gnieździła się w niewielkim mieszkaniu w sześcioosobowym budynku. Do lokum przynależało podwórko z kanapą i blaszanym garażem. W sąsiedztwie mieszkali rodzice Darii, którzy jednak się rozstali. Doszło do tego po brutalnym pobiciu teścia przez Arkadiusza. Po incydencie 48-letnia Aneta, matka Darii, zamieszkała u córki i zięcia.

Dziennikarzom „Faktu” jedna z miejscowych kobiet opowiedziała o kulisach domowego życia podejrzanych: „Mieszkała z nimi mama tej Darii. Arka wszyscy się bali, on jakiś czas temu ledwo wyszedł z więzienia. Do nich cały czas przyjeżdżało jakieś towarzystwo, młodzi mężczyźni. Pili razem alkohol, były burdy. Zamykali się w tym garażu i robili libacje. Arek był agresywny, często rzucał się do bicia”. Mieszkańcy Płaczewa z żalem wspominali Krzysztofa. Choć życie go nie oszczędzało, zapamiętali go jako dobrego i bardzo pracowitego mężczyznę, który absolutnie nie zasłużył na tak potworny los.

Sąsiedzi obserwowali także dziwny tryb życia agresywnej rodziny, z której nikt rzekomo od lat nie pracował legalnie. Panowało przekonanie, że ich budżet opiera się na świadczeniach socjalnych i podejrzanych interesach, co potwierdzała ciągła rotacja obcych aut pod domem. Aktualnie status podejrzanych posiada siedem osób. Czterem dorosłym mężczyznom oskarżonym o morderstwo grozi od 10 lat więzienia do dożywocia, a 17-latek odpowiadający jako młodociany może spędzić za kratami 25 lat.

Zarzuty dla kobiet wiążą się z nieco mniejszymi konsekwencjami prawnymi. Za brak reakcji i nieudzielenie pomocy przewidziano karę do trzech lat pozbawienia wolności, a za celowe utrudnianie śledztwa grozi im maksymalnie pięć lat pobytu w zakładzie karnym.

We wrześniu 2026 roku Sąd Rejonowy w Wejherowie pociągnął do odpowiedzialności pierwszą z oskarżonych. 20-letnia kobieta dobrowolnie poddała się karze i została uznana winną obu stawianych jej zarzutów. Sąd wymierzył jej 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz zasądził grzywnę. Skazana będzie w tym czasie podlegać dozorowi kuratorskiemu. W uzasadnieniu zaznaczono, że dowody były bezsporne, a wyrok wydano w trybie konsensualnym, gdyż oskarżona od początku współpracowała i składała szczegółowe zeznania. Prokuratura zaakceptowała wymiar kary, co pozwoliło uniknąć standardowego procesu.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w głównym procesie dotyczącym morderstwa. Na ławie oskarżonych zasiedli Arkadiusz K., Roman N., Oskar H.-W., Dawid A. oraz Dariusz S. W momencie tworzenia tego artykułu ich sprawa nadal toczyła się przed wymiarem sprawiedliwości.