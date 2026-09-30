29-latek z raną postrzałową brzucha w Gdańsku. Policja zatrzymała napastnika

D.P
2026-09-30 8:14

Policjanci zatrzymali 33-letniego gdańszczanina podejrzewanego o postrzelenie 29-latka. Do dramatycznych wydarzeń doszło w miniony weekend przy ul. Ogarnej w Gdańsku. Tuż przed północą napastnik, najprawdopodobniej posługując się bronią czarnoprochową, postrzelił mężczyznę w okolice brzucha, po czym uciekł. Ranny 29-latek został przewieziony do szpitala. Szczegóły poniżej.

Srebrny radiowóz z niebieskim napisem Policja. O zatrzymaniu sprawcy strzelaniny przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe
  • Mundurowi z Gdańska ujęli 33-latka, który w miniony weekend miał dopuścić się brutalnego ataku przy ulicy Ogarnej, raniąc z broni palnej 29-letniego mężczyznę.
  • Poszkodowany z obrażeniami brzucha wylądował w placówce medycznej, a napastnik zbiegł po oddaniu strzału, prawdopodobnie z łatwo dostępnej broni czarnoprochowej.
  • Poniżej przedstawiamy dokładne okoliczności tego zatrważającego zajścia.

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Jak podaje portal Trojmiasto.pl, policjanci zatrzymali 33-letniego gdańszczanina podejrzewanego o postrzelenie 29-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w piątek, 25 września. Około północy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o niepokojącym zdarzeniu przy ul. Ogarnej w Gdańsku. Na miejsce skierowano policyjne patrole.

29-latek został postrzelony w okolice brzucha. Według dotychczasowych ustaleń napastnik najprawdopodobniej posłużył się bronią czarnoprochową, na którą nie jest wymagane zezwolenie, a później uciekł z miejsca zdarzenia. Wciąż nie wiadomo, czy do postrzelenia doszło w przestrzeni publicznej, czy w jednym z mieszkań. Podczas udzielania pomocy medycznej poszkodowany był przytomny. Później przewieziono go do szpitala.

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Gdańska policja analizuje nagrania z kamer i przesłuchuje świadków. Sprawca zatrzymany

Na miejscu czynności prowadzili śledczy, technik kryminalistyki oraz funkcjonariusze z okolicznych komisariatów. Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu, zebrali ślady mogące pomóc w odtworzeniu przebiegu zdarzenia i przesłuchali świadków. Zgromadzony materiał pozwolił ustalić tożsamość mężczyzny podejrzewanego o postrzelenie 29-latka. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu Policji II w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście.

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