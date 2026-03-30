Co się stanie z molo w Sopocie? Sztuczna inteligencja zdradza przyszłość polskiego wybrzeża

Remonty mola w Sopocie trwają niemal bez przerwy. Budowli nie grozi zawalenie

Choć może się wydawać, że sopockie molo to ta sama budowla od blisko 200 lat, w rzeczywistości jest ono wielokrotnie przebudowywane. Powstało w 1827 roku, ale od tego czasu było regularnie naprawiane, modernizowane i wydłużane. Dawniej zdarzało się nawet, że jego fragmenty demontowano na zimę, by ochronić je przed zniszczeniem podczas sztormów.

Jak podkreśla AI, oznacza to, że molo nie ma określonego „końca życia”. To obiekt, który jest na bieżąco odnawiany i dostosowywany do zmieniających się warunków.

Niszczycielska siła Bałtyku. Zjawiska pogodowe niszczą sopockie molo

Bałtyk regularnie oddziałuje na konstrukcję mola. Sztormy, fale, lód oraz korozja powodują uszkodzenia, które wymagają interwencji. Nie oznacza to jednak, że molo może zniknąć. Wręcz przeciwnie – wszelkie zniszczenia są naprawiane, a elementy konstrukcji odbudowywane. W tym sensie molo funkcjonuje podobnie jak mosty czy porty – nie kończy swojej „żywotności”, tylko przechodzi kolejne remonty.

Sztuczna inteligencja uspokaja turystów. Molo w Sopocie nigdzie się nie wybiera

Kluczowy powód jest prosty: molo to jeden z najważniejszych symboli Sopotu. Przyciąga turystów, buduje wizerunek miasta i przynosi dochody. Jego likwidacja byłaby nie tylko trudna do wyobrażenia, ale też nieuzasadniona ekonomicznie.

Można to porównać do sytuacji, w której Paryż miałby zrezygnować z wieży Eiffla albo Rzym z Koloseum. Zamiast zniknięcia bardziej prawdopodobne są zmiany i modernizacje. W najbliższych latach można spodziewać się kolejnych remontów oraz rozwoju infrastruktury wokół mola.

W dłuższej perspektywie możliwa jest wymiana większych części konstrukcji oraz wykorzystanie nowocześniejszych materiałów. Choć molo może się zmieniać, nadal będzie funkcjonować w tym samym miejscu.

Trzy scenariusze zagłady. Kiedy sopockie molo mogłoby przestać istnieć?

Według sztucznej inteligencji istnieją trzy scenariusze, które mogłyby doprowadzić do zniknięcia mola: poważne zmiany klimatyczne, takie jak znaczący wzrost poziomu morza, utrata znaczenia Sopotu jako kurortu lub decyzja polityczna o zmianie przeznaczenia wybrzeża.

Na ten moment jednak żaden z tych scenariuszy nie wydaje się realny.

