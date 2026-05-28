Zobaczył radiowóz i rzucił się w zarośla. Uciekinier miał pełne kieszenie narkotyków

Poszukiwany 23-latek ze Słupska uciekł z przepustki

Nietypowa interwencja miała miejsce w Lubuczewie. Policjanci wracający z jednego ze zgłoszeń zauważyli funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy prowadzili działania związane z poszukiwaniem skazanego. Jak się okazało, mężczyzna po zakończeniu pracy poza zakładem karnym nie wrócił z przepustki do aresztu.

Strażnicy więzienni przekazali mundurowym rysopis poszukiwanego 23-latka. Niedługo później policjanci ze Słupska zauważyli w lesie mężczyznę pasującego do opisu.

- Już kilka chwil później mundurowi ze słupskiej komendy zauważyli w lesie idącego mężczyznę, który na widok radiowozu wskoczył w gęstą trawę. Policjanci od razu zainteresowali się tym niecodziennym zachowaniem i postanowili sprawdzić, co jest tego powodem – informują policjanci z Słupska.

Zatrzymany uciekinier w Lubuczewie ukrywał narkotyki

23-latek szybko wyjaśnił powód swojego zdenerwowania. Przyznał funkcjonariuszom, że ma przy sobie narkotyki. Policyjna kontrola potwierdziła jego słowa — mundurowi znaleźli przy nim woreczki z suszem roślinnym oraz biały proszek.

- Testery narkotykowe potwierdziły, że jest to marihuana i mefedron. Wylegitymowanie mężczyzny potwierdziło natomiast, że jest to 23-latek poszukiwany przez Służbę Więzienną. Skazany jeszcze tego samego dnia powrócił do aresztu. Teraz odpowie również za posiadanie narkotyków – zaznaczają mundurowi.

To jednak nie jedyne zatrzymania przeprowadzone ostatnio przez policjantów ze Słupska. Funkcjonariuszki w ostatnich dniach namierzyli i zatrzymali kilka kolejnych osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości.

- Ustaliły miejsce przebywania 62-latka, który był poszukiwany listem gończym. Mężczyzna został zatrzymany i trafił już do aresztu. Taki sam los spotkał 50-letniego słupszczanina, który był poszukiwany listem gończym za przestępstwo niealimentacji. Mężczyzna został zatrzymany przez kryminalnych z Komisariatu Policji II w Słupsku. Teraz najbliższe 6 miesięcy spędzi w więzieniu – dodają funkcjonariusze.

