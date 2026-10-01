Dwukrotnie napadli na 13-latka. Sprawcom spodobały się jego markowe buty

Funkcjonariusze z Główczyc schwytali dwóch nastolatków, którzy dwa razy napadli na 13-latka. Powodem okazały się markowe buty.

Przestępcy zastraszyli i siłą ściągnęli z chłopca dwie pary butów o wartości 1100 złotych.

Szczegółowe informacje prezentujemy poniżej.

Starszym kolegom spodobały się buty 13-latka. Policjanci rozwiązali sprawę rozboju

Sprawa wyszła na jaw podczas obchodu dzielnicowych z Posterunku Policji w Główczycach. Mundurowi otrzymali informację o kradzieży obuwia. Gdy zaczęli ją weryfikować, okazało się, że nie była to zwykła kradzież, lecz rozbój. Funkcjonariusze dotarli do pokrzywdzonego 13-latka i ustalili, że dwóch starszych nastolatków zaatakowało go z powodu… butów.

- Jak ustalili policjanci chłopiec padł ofiarą swoich oprawców, bo spodobały im się jego buty. Pierwszą parę obuwia nastolatkowie zabrali mu w sierpniu, obezwładniając go, ściągnęli mu ją z nóg grożąc przy tym, że jeżeli komuś o tym powie, to zostanie przez nich pobity – informują policjanci z Posterunku Policji w Główczycach.

Zastraszony 13-latek po powrocie do domu nie powiedział rodzicom, że został napadnięty.

Nastolatkowie ponownie zaatakowali 13-latka. Znów poszło o markowe buty

Kilka dni temu w jednej ze wsi ten sam chłopiec został zaatakowany po raz kolejny. Tym razem sprawcy również siłą zabrali 13-latkowi kolejną parę obuwia.

- Gdy jeden przytrzymywał mu ręce drugi zabrał 13-latkowi buty. Wartość skradzionych butów to 1100 złotych. Teraz obaj nastolatkowie odpowiedzą za dokonanie dwóch rozbojów na młodszym chłopcu – dodają funkcjonariusze z Posterunku Policji w Główczycach.

Losem 16-latka zajmie się sąd rodzinny, natomiast jego 17-letni kolega odpowie już jak osoba dorosła. Za rozbój grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

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