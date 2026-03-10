Zmarła 15-letnia żyrafa Aki z gdańskiego zoo. Wyniki sekcji zwłok ujawniły przyczynę przedwczesnej śmierci

Nie żyje żyrafa Aki z Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

Przedstawiciele gdańskiej placówki przekazali w poniedziałek 9 marca wieczorem za pośrednictwem mediów społecznościowych informację o odejściu samca żyrafy ugandyjskiej. Aki przeżył piętnaście lat i chociaż w warunkach naturalnych jest to standardowy wiek dla tych ssaków, osobniki trzymane w ogrodach zoologicznych potrafią dożyć nawet 25 lat. Z opublikowanego w social mediach komunikatu wynika, że uwielbiany przez turystów samiec od dłuższego czasu chorował i wymagał stałej pomocy weterynaryjnej.

- Aki od jakiegoś czasu zmagał się z chorobą i pozostawał pod stałą opieką naszych lekarzy weterynarii. Nasi specjaliści byli w ciągłym kontakcie z doświadczonymi ekspertami z europejskich ogrodów zoologicznych oraz koordynatorem gatunku, aby zapewnić mu jak najlepszą opiekę - czytamy w komunikacie.

Sekcja zwłok wykazała ukrytą wadę u żyrafy z gdańskiego zoo

Przeprowadzone po śmierci badanie sekcyjne oraz dodatkowe analizy laboratoryjne pozwoliły zdiagnozować powody stopniowego pogorszenia formy żyrafy. Analiza ostatecznie potwierdziła, że zwierzę od dłuższego czasu funkcjonowało z poważnym defektem anatomicznym, co bezpośrednio rzutowało na jego ogólne osłabienie.

- Wyniki wskazują, że Aki miał znacznie mniejszy mięsień sercowy niż przeciętnie u dorosłych żyraf. Takie obciążenie dla organizmu z czasem doprowadziło do przewlekłej niewydolności krążenia, która osłabiła jego odporność - czytamy.

Wspomniane problemy kardiologiczne ostatecznie doprowadziły do tragicznego finału, ponieważ u osłabionej żyrafy rozwinęło się bardzo silne zapalenie mózgu.

- Był wyjątkowym zwierzęciem, a pamięć o nim pozostanie z nami na długo. Dziękujemy wszystkim, którzy otaczali Akiego troską i opieką - dodaje gdańskie zoo w social mediach.

Aki doczekał się potomstwa w gdańskim zoo z samicą Alią

Zmarły ssak zapisał się w historii pomorskiej placówki pod koniec zeszłego roku. Właśnie wtedy na wybiegu pojawiła się pierwsza urodzona tam żyrafa. Radosna nowina o udanym sukcesie hodowlanym trafiła 15 grudnia na witrynę internetową ogrodu. Ojcem nowo narodzonego malucha był zmarły Aki, natomiast rolę matki z powodzeniem przejęła samica o imieniu Alia.

