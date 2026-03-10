Mobilny gabinet psychologiczny wyrusza w Polskę. Mental Bus pomoże mieszkańcom wsi

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-03-10 7:51

Mieszkańcy niewielkich miejscowości i wsi od lat zmagają się z utrudnionym dostępem do opieki psychiatrycznej i terapeutycznej. Konieczność dalekich dojazdów oraz gigantyczne kolejki skutecznie zniechęcają do szukania wsparcia. Odpowiedzią na ten narastający problem jest Mental Bus, innowacyjny mobilny gabinet specjalistyczny, który ma dojechać do pacjentów z tak zwanych białych plam na mapie ochrony zdrowia.

Autor: Astrostar/ Shutterstock

Kryzys w ochronie zdrowia psychicznego. Miliony Polaków walczą z depresją

Temat kondycji psychicznej społeczeństwa zajmuje coraz więcej miejsca w publicznej debacie. Rośnie odsetek obywateli ze zdiagnozowanymi stanami lękowymi, napięciem nerwowym czy zaburzeniami afektywnymi. Rządowe statystyki z portalu ezdrowie.gov.pl wskazują, że z depresją w naszym kraju zmaga się od 1,2 do 1,3 miliona osób.

Wiedza o chorobach tego typu rośnie, ale dostęp do fachowej opieki pozostaje trudny. W dużych aglomeracjach sieć poradni działa nieźle, jednak na prowincji kontakt ze specjalistą graniczy z cudem. By przeciwdziałać wykluczeniu, powstają projekty skracające dystans między pacjentem a lekarzem. Świetnym przykładem takiego oddolnego działania jest właśnie innowacyjny Mental Bus.

Mobilny Zespół Pomocy Psychologicznej wyrusza w trasę. Znamy datę startu

Mobilny Zespół Pomocy Psychologicznej to próba usprawnienia krajowego systemu opieki psychologicznej. Twórcy chcą docierać wszędzie tam, gdzie wsparcie specjalistów jest najbardziej deficytowe. Inaugurację wyjazdów zaplanowano na 7 kwietnia, a obecnie trwają ostatnie przygotowania do wyruszenia w trasę.

Darmowe wizyty u psychologa w Mental Busie. Terapia pod szkołą i świetlicą

Projekt opiera się na stworzeniu mobilnego gabinetu, który dojedzie do małych polskich gmin. Wnętrze pojazdu zaprojektowano tak, aby gwarantowało komfort podczas spotkań z wykwalifikowanym terapeutą. Eliminuje to barierę transportową, uniemożliwiającą mieszkańcom wsi podjęcie leczenia. Samochód zaparkuje pod placówkami edukacyjnymi, ośrodkami kultury i na lokalnych festynach, oferując całkowicie bezpłatne porady dla każdego zainteresowanego.

Przyszłość mobilnej pomocy psychologicznej w Polsce

Twórcy akcji jasno komunikują, że ich głównym celem są wizyty w miejscach pozbawionych doradztwa terapeutycznego. Jeśli ten pionierski projekt okaże się sukcesem, z pewnością na stałe wpisze się w struktury polskiej pomocy psychologicznej.

Telefony zaufania i wsparcie w kryzysie. Gdzie dzwonić po pomoc psychologiczną?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl.
