Mobilny gabinet psychologiczny wyrusza w Polskę. Mental Bus pomoże mieszkańcom wsi

Kryzys w ochronie zdrowia psychicznego. Miliony Polaków walczą z depresją

Temat kondycji psychicznej społeczeństwa zajmuje coraz więcej miejsca w publicznej debacie. Rośnie odsetek obywateli ze zdiagnozowanymi stanami lękowymi, napięciem nerwowym czy zaburzeniami afektywnymi. Rządowe statystyki z portalu ezdrowie.gov.pl wskazują, że z depresją w naszym kraju zmaga się od 1,2 do 1,3 miliona osób.

Wiedza o chorobach tego typu rośnie, ale dostęp do fachowej opieki pozostaje trudny. W dużych aglomeracjach sieć poradni działa nieźle, jednak na prowincji kontakt ze specjalistą graniczy z cudem. By przeciwdziałać wykluczeniu, powstają projekty skracające dystans między pacjentem a lekarzem. Świetnym przykładem takiego oddolnego działania jest właśnie innowacyjny Mental Bus.

Mobilny Zespół Pomocy Psychologicznej to próba usprawnienia krajowego systemu opieki psychologicznej. Twórcy chcą docierać wszędzie tam, gdzie wsparcie specjalistów jest najbardziej deficytowe. Inaugurację wyjazdów zaplanowano na 7 kwietnia, a obecnie trwają ostatnie przygotowania do wyruszenia w trasę.

Darmowe wizyty u psychologa w Mental Busie. Terapia pod szkołą i świetlicą

Projekt opiera się na stworzeniu mobilnego gabinetu, który dojedzie do małych polskich gmin. Wnętrze pojazdu zaprojektowano tak, aby gwarantowało komfort podczas spotkań z wykwalifikowanym terapeutą. Eliminuje to barierę transportową, uniemożliwiającą mieszkańcom wsi podjęcie leczenia. Samochód zaparkuje pod placówkami edukacyjnymi, ośrodkami kultury i na lokalnych festynach, oferując całkowicie bezpłatne porady dla każdego zainteresowanego.

Przyszłość mobilnej pomocy psychologicznej w Polsce

Twórcy akcji jasno komunikują, że ich głównym celem są wizyty w miejscach pozbawionych doradztwa terapeutycznego. Jeśli ten pionierski projekt okaże się sukcesem, z pewnością na stałe wpisze się w struktury polskiej pomocy psychologicznej.

Telefony zaufania i wsparcie w kryzysie. Gdzie dzwonić po pomoc psychologiczną?