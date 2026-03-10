To najwyższy opuszczony budynek świata. Gigant straszy od 11 lat

Wieżowce są symbolem rozwoju miast i technologicznych ambicji człowieka. Im wyższy budynek, tym większy prestiż dla inwestorów i całego kraju. Nic więc dziwnego, że w wielu częściach świata powstają spektakularne drapacze chmur, które mają zachwycać skalą, nowoczesną architekturą i luksusem. Czasem jednak nawet najbardziej imponujące projekty nie kończą się sukcesem. Zdarza się, że budowa zatrzymuje się na lata, a niedokończone konstrukcje zaczynają przypominać ogromne, puste szkielety górujące nad miastem. Jednym z najbardziej niezwykłych przykładów takiej historii jest gigantyczny wieżowiec w Chinach, który od ponad dekady pozostaje opuszczony - China 117 Tower.

To najwyższy opuszczony budynek świata - China 117 Tower

China 117 Tower nazywany też Goldin Finance 117 to wieżowiec, który od ponad dekady góruje nad chińskim miastem Tianjin niczym betonowy pomnik niespełnionych ambicji. Obiekt można nazwać prawdziwym kolosem, a jego parametry przedstawiają się następująco:

wysokość: 597 metrów

liczba kondygnacji: 128

rozpoczęcie budowy: 2008–2009 rok

osiągnięcie pełnej wysokości: 2015 rok.

Choć konstrukcja osiągnęła pełną wysokość w 2015 roku, prace niespodziewanie przerwano. Dlaczego? O tym dowiecie się w dalszej części artykułu pod galerią.

Budowa nagle stanęła

W 2015 roku budowa wieżowca nagle stanęła, a powodem tego miały być głównie problemy finansowe. Jak podaje portal architecturaldigest.com, deweloper Goldin Financial Holdings znalazł się w trudnej sytuacji po załamaniu chińskiego rynku giełdowego w 2015 roku, a projekt został zamrożony. Robotnicy opuścili plac budowy, a niemal gotowy wieżowiec pozostał pusty. W rezultacie Goldin Finance 117 został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najwyższy niezamieszkany budynek świata.

Po dekadzie pojawiła się nadzieja

Po latach stagnacji pojawił się jednak przełom. W 2025 roku wydano nowe pozwolenie na kontynuację budowy, a projekt otrzymał świeże finansowanie. Prace mają być prowadzone przez nowe konsorcjum firm, a celem jest ukończenie wieżowca w 2027 roku. Czy faktycznie tak się stanie? Tego nie wiemy, lecz miejmy nadzieję, że tak!