Tuje przy płocie powodem sąsiedzkich awantur. Prawo jest w tej kwestii bezlitosne

Tuje już dekady temu zdominowały przydomowe przestrzenie w naszym kraju. Właściciele posesji chętnie formują z nich żywopłoty, doceniając błyskawiczny przyrost, całoroczną zieleń oraz szczelną izolację od hałaśliwych dróg i ciekawskich spojrzeń. Z biegiem lat ta popularna i z pozoru bezproblemowa roślinność potrafi wygenerować spore kłopoty. Dzieje się tak najczęściej w momencie, gdy krzewy zaczynają osiągać gigantyczne wręcz rozmiary.

Spór o tuje w ogrodzie. Kiedy sąsiad wymusi chwycenie za sekator?

Niewielu właścicieli zdaje sobie sprawę z faktu, że rozrośnięta ściana iglaków stanowi zarzewie poważnych zatargów. Kiedy krzewy stają się zbyt wysokie, odpowiednie paragrafy dają sąsiadom narzędzia do wyegzekwowania ich skrócenia. Społeczeństwo zazwyczaj utożsamia standardowy płot wyłącznie z barierą wykonaną z desek, stalowych przęseł lub betonowych płyt. Okazuje się jednak, że w świetle obowiązujących norm prawnych naturalny płot roślinny oddzielający dwie sąsiadujące posesje ma status prawny ogrodzenia.

Przepisy o wysokości tui. Limit wynosi dokładnie 2,2 metra

Zgodnie z prawem wzniesienie ogrodzenia o maksymalnej wysokości 2,2 metra nie wymaga uzyskania pozwoleń ani dokonywania zgłoszeń w urzędach. Roślinność pełniąca zadanie płotu nie może więc przerastać wyznaczonej granicy 2,2 metra.

Przerośnięte okazy bywają traktowane jako przeszkoda w korzystaniu z przyległej działki. Główny zarzut to zazwyczaj rzucanie głębokiego cienia oraz blokowanie widoczności. W obliczu takich niedogodności sąsiad może prawnie wymusić przycięcie roślin.

Kiedy i jak przycinać tuje? Idealny moment na prace w ogrodzie

Skracanie tui przynosi najlepsze efekty w fazie ich najszybszego rozwoju, trwającej od wiosennych miesięcy aż po koniec lata. Formowanie krzewów zaleca się zaplanować na marzec albo kwiecień, czekając jedynie na ustąpienie porannych przymrozków. Taki zabieg sprawia, że roślinność błyskawicznie nabiera gęstości i utrzymuje pożądany pokrój. Następną ingerencję z użyciem nożyc warto zaplanować na przełom czerwca oraz lipca.