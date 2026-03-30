Zmarł znany lekarz i legenda polskiego radia. Informację o śmierci przekazała rodzina

Rodzina poinformowała o śmierci cenionego dziennikarza i wieloletniego komentatora sportowego

Jerzy Gebert, uznany dziennikarz sportowy, lekarz, pisarz i były redaktor naczelny Radia Gdańsk, zmarł w wieku 95 lat. Wiadomość o jego śmierci przekazała rodzina w poniedziałek, 30 marca.

- Z przykrością informujemy, że dziś nad ranem, w wieku 95 lat zmarł nasz Tata Jerzy Gebert, redaktor naczelny Radia Gdańsk (1981–1991), komentator wielu ważnych wydarzeń sportowych w Polsce i na świecie (1960–2010), autor 10 książek o sporcie i sportowcach – poinformowano w komunikacie.

Jerzy Antoni Gebert przyszedł na świat 25 grudnia 1930 roku w Ostrogu na Wołyniu. Od 1945 roku jego życie było związane z Gdańskiem. Tam ukończył III Liceum Ogólnokształcące, a następnie studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej, które zakończył w 1955 roku.

Lekarz, radiowiec i organizator życia sportowego – bogata kariera Jerzego Geberta

Przez ponad 20 lat pracował jako lekarz, m.in. w gdańskich placówkach oświatowych, Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej oraz przychodni w Oliwie, gdzie specjalizował się m.in. w reumatologii. Dyżurował także w pogotowiu ratunkowym. Z zawodem medycznym pożegnał się w 1976 roku.

Jednocześnie już od 1950 roku rozwijał swoją działalność w Polskim Radiu, gdzie współtworzył redakcję sportową. W latach 1974–1981 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego, a następnie – w latach 1981–1991 – kierował rozgłośnią w Gdańsku jako redaktor naczelny.

Był pomysłodawcą popularnej audycji „Studio Bałtyk” oraz jednym z pionierów programów łączących tematykę muzyczną i sportową. Relacjonował najważniejsze wydarzenia sportowe, w tym igrzyska olimpijskie w latach 1972, 1976 i 1980.

Zaangażowany w rozwój sportu, zainicjował Bieg Westerplatte w 1963 roku, współorganizował liczne imprezy sportowe i aktywnie działał na rzecz środowiska sportowego. Był także autorem książek i słuchowisk radiowych o tematyce sportowej oraz historycznej.

Za swoją działalność został wielokrotnie uhonorowany, m.in. Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury (2000 i 2010) oraz Medalem Księcia Mściwoja II (2005).

