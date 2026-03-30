Zwłoki znalezione w Reskowie. Służby badają okoliczności tej tragedii

Pożar balotów w Reskowie. Odkrycie zwłok przez straż pożarną
W miniony weekend w Reskowie (woj. pomorskie) wybuchł tragiczny pożar. Jak podaje „Puls Gdańska”, zgłoszenie wpłynęło w sobotę, 28 marca, około godziny 13. Płomienie objęły baloty słomy, a na miejsce skierowano jednostki OSP z Reskowa, Chmielna, Łapalic i Miechucina. Do działań włączyli się także strażacy z JRG w Kartuzach. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin.
Strażacy informowali, że dopiero po ugaszeniu ognia możliwe było dokładne sprawdzenie pogorzeliska. W trakcie przeszukiwania odnaleziono ciało osoby, której życia nie udało się uratować. Z powodu poważnych obrażeń odstąpiono od udzielania pomocy – przekazał portal.
Na miejscu pojawił się również zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kartuzach. Po zakończeniu działań teren przekazano policji, która prowadzi dalsze czynności. Okoliczności zdarzenia oraz tożsamość ofiary będą ustalane w ramach śledztwa.