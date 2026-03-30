Zwłoki znalezione w Reskowie. Służby badają okoliczności tej tragedii

D.P
2026-03-30 8:01

Sobotni pożar w miejscowości Reskowo przyniósł fatalne skutki w postaci śmierci jednego człowieka. Kilka zastępów strażackich przez dłuższy czas gasiło płonące bele słomy, a prawdziwy dramat ujawnił się dopiero po stłumieniu płomieni. W pogorzelisku służby natrafiły na ludzkie zwłoki. Dokładne powody pojawienia się ognia i dane zmarłej osoby ustala teraz miejscowa policja.

Tragedia na Pomorzu. Strażacy znaleźli ciało. Śledczy wyjaśniają przyczyny zdarzenia

Autor: Pixabay.com
Pożar balotów w Reskowie. Odkrycie zwłok przez straż pożarną

W miniony weekend w Reskowie (woj. pomorskie) wybuchł tragiczny pożar. Jak podaje „Puls Gdańska”, zgłoszenie wpłynęło w sobotę, 28 marca, około godziny 13. Płomienie objęły baloty słomy, a na miejsce skierowano jednostki OSP z Reskowa, Chmielna, Łapalic i Miechucina. Do działań włączyli się także strażacy z JRG w Kartuzach. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin.

Strażacy informowali, że dopiero po ugaszeniu ognia możliwe było dokładne sprawdzenie pogorzeliska. W trakcie przeszukiwania odnaleziono ciało osoby, której życia nie udało się uratować. Z powodu poważnych obrażeń odstąpiono od udzielania pomocy – przekazał portal.

Na miejscu pojawił się również zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kartuzach. Po zakończeniu działań teren przekazano policji, która prowadzi dalsze czynności. Okoliczności zdarzenia oraz tożsamość ofiary będą ustalane w ramach śledztwa.

