Zaginęła 16-letnia Karina z Gdańska. Ślad po dziewczynie urwał się nagle. Bliscy proszą o kontakt

Funkcjonariusze z Gdańska prowadzą sprawę zaginięcia 16-letniej Kariny Stawikowskiej, po której ślad zaginął 12 lutego.

Młoda gdańszczanka była widziana w okolicach ulicy Sosnowskiego, jednak od tego czasu milczy i nie wróciła do miejsca zamieszkania.

W rozpoznaniu nastolatki może pomóc charakterystyczny element biżuterii – srebrny kolczyk w nosie.

Służby proszą o wsparcie w poszukiwaniach. Każdy sygnał może przybliżyć rodzinę do odnalezienia dziewczyny.

Tajemnicze zniknięcie nastolatki

Mundurowi z Gdańska starają się ustalić, co stało się z 16-letnią Kariną Stawikowską. Ostatni ślad po nastolatce pochodzi z 12 lutego, kiedy to zauważono ją przy ulicy Sosnowskiego. Od tamtego momentu ślad za 16-latką się urwał – nie dotarła do domu ani nie skontaktowała się z bliskimi. Funkcjonariusze apelują do wszystkich świadków o pilne przekazanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w namierzeniu miejsca pobytu zaginionej.

Jak wygląda Karina Stawikowska?

Zgodnie z policyjnym rysopisem, poszukiwana ma około 160 cm wzrostu oraz krępą budowę ciała. Dziewczyna ma włosy w naturalnym odcieniu i brązowe oczy. Szczególną uwagę warto zwrócić na srebrny kolczyk umieszczony po lewej stronie nosa. W chwili zaginięcia 16-latka ubrana była w szare dresowe spodnie, czarną bluzę oraz kurtkę w tym samym kolorze. Na nogach miała szaro-białe buty sportowe marki Nike.

Osoby, które rozpoznają dziewczynę ze zdjęcia lub wiedzą, gdzie może przebywać, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji I w Gdańsku przy ulicy Platynowej 6F. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 47 74 16 722, pod numerem alarmowym 112 oraz drogą mailową na adres podany przez policję.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie