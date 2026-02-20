Pilna akcja na Bałtyku! Na otwartym morzu, 46 km od brzegu mężczyzna potrzebował pomocy

Śmigłowiec w akcji na Bałtyku. Pilna ewakuacja medyczna ze statku

Do zdarzenia doszło w czwartek, 19 lutego na Bałtyku, około 46,5 km od Łeby (25 mil morskich). Pilnej pomocy medycznej wymagał mężczyzna przebywający na statku znajdującym się na otwartym morzu. Jak podaje Radio Gdańsk, była to jednostka duńska.

Jak podaje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na swoim profilu w mediach społecznościowych, do akcji skierowano załogę śmigłowca ratowniczego z Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej (BLMW). W działaniach uczestniczyła także Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

- Załoga podjęła osobę potrzebującą specjalistycznej pomocy medycznej z pokładu jednostki i bezpiecznie przetransportowała ją do szpitala w Wejherowie, gdzie została przekazana pod opiekę zespołu medycznego - czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Akcje ratownicze BLMW. Już 6 w tym roku. SAR wyjaśnia przyczyny

Jak podano w komunikacie - była to już szósta akcja ratownicza w tym roku z udziałem załogi śmigłowca BLMW.

- W historii Brygady była to już 832. akcja ratownicza oraz 451. osoba, której załogi samolotów i śmigłowców lotnictwa morskiego udzieliły pomocy - podaje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w social mediach.

Sebastian Kluska, dyrektor SAR w Gdyni, powiedział w rozmowie z Radiem Gdańsk, że zwiększona liczba interwencji ma związek z prowadzonymi obecnie pracami przy budowie morskich farm wiatrowych. Zaznaczył, że takich zgłoszeń może być coraz więcej, dlatego służby inwestują w nowoczesny sprzęt, który pozwoli szybciej i skuteczniej udzielać pomocy wszystkim potrzebującym.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie