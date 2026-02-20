Pilna akcja na Bałtyku! Na otwartym morzu, 46 km od brzegu mężczyzna potrzebował pomocy

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-02-20 7:46

Dramatyczna akcja nad Bałtykiem! 25 mil morskich od Łeby pilnej pomocy potrzebował mężczyzna przebywający na jednym z duńskich statków. Do akcji ruszył śmigłowiec ratowniczy z Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Lotnicy podjęli chorego z pokładu jednostki i błyskawicznie przetransportowali go do szpitala w Wejherowie. To już szósta taka akcja w tym roku.

Pilna akcja na Bałtyku! Na otwartym morzu, 46 km od brzegu mężczyzna potrzebował pomocy

i

Autor: Załoga śmigłowca W-3WARM/ Facebook

Śmigłowiec w akcji na Bałtyku. Pilna ewakuacja medyczna ze statku

Do zdarzenia doszło w czwartek, 19 lutego na Bałtyku, około 46,5 km od Łeby (25 mil morskich). Pilnej pomocy medycznej wymagał mężczyzna przebywający na statku znajdującym się na otwartym morzu. Jak podaje Radio Gdańsk, była to jednostka duńska.

Jak podaje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na swoim profilu w mediach społecznościowych, do akcji skierowano załogę śmigłowca ratowniczego z Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej (BLMW). W działaniach uczestniczyła także Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

- Załoga podjęła osobę potrzebującą specjalistycznej pomocy medycznej z pokładu jednostki i bezpiecznie przetransportowała ją do szpitala w Wejherowie, gdzie została przekazana pod opiekę zespołu medycznego - czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Akcje ratownicze BLMW. Już 6 w tym roku. SAR wyjaśnia przyczyny

Jak podano w komunikacie - była to już szósta akcja ratownicza w tym roku z udziałem załogi śmigłowca BLMW.

- W historii Brygady była to już 832. akcja ratownicza oraz 451. osoba, której załogi samolotów i śmigłowców lotnictwa morskiego udzieliły pomocy - podaje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w social mediach.

Sebastian Kluska, dyrektor SAR w Gdyni, powiedział w rozmowie z Radiem Gdańsk, że zwiększona liczba interwencji ma związek z prowadzonymi obecnie pracami przy budowie morskich farm wiatrowych. Zaznaczył, że takich zgłoszeń może być coraz więcej, dlatego służby inwestują w nowoczesny sprzęt, który pozwoli szybciej i skuteczniej udzielać pomocy wszystkim potrzebującym.

Przeczytaj także:
Sopot bije rekordy! Turyści z tego kraju zostawiają tu najwięcej pieniędzy. Naj…
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Garda: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o mitach na temat SAFE