Prawa jazdy Polaków polecą. Od 3 marca wchodzą nowe przepisy

Już 3 marca 2026 r. w życie wejdą nowe przepisy, które znacząco zaostrzą konsekwencje za drastyczne przekraczanie prędkości. Rozszerzony zostanie katalog wykroczeń, za które policja będzie zobowiązana do zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące. Zmiana obejmie nie tylko obszary zabudowane, ale także wybrane drogi poza miastem.

Nowe zasady. Trzy miesiące bez prawka także poza miastem

Od maja 2015 r. obowiązuje przepis, zgodnie z którym kierowca przekraczający prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h traci prawo jazdy na trzy miesiące. Sankcja jest obligatoryjna - funkcjonariusz nie ma tu pola do uznaniowości. Mimo że regulacja funkcjonuje już ponad dekadę, wciąż wielu kierowców ją lekceważy. W ubiegłym roku aż 26,5 tys. osób straciło uprawnienia właśnie z tego powodu.

Od 3 marca 2026 r. podobna zasada zacznie obowiązywać również poza obszarem zabudowanym. Jeśli kierowca przekroczy dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na dwukierunkowej drodze jednojezdniowej, także straci prawo jazdy na trzy miesiące. W praktyce oznacza to, że na "standardowej" drodze z limitem 90 km/h jazda z prędkością powyżej 140 km/h będzie skutkować natychmiastowym zatrzymaniem dokumentu.

Nowe przepisy od marca 2026

Nowe przepisy nie obejmą autostrad ani dróg ekspresowych, gdzie kierunki ruchu są rozdzielone i prowadzone oddzielnymi jezdniami. Uzasadnienie jest jasne - celem zmian jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa najmniej chronionych uczestników ruchu, takich jak piesi i rowerzyści, którzy najczęściej poruszają się właśnie wzdłuż jednojezdniowych dróg poza miastem.

Nowe fotoradary w Polsce

Gdzie wypadków jest najwięcej?

Więcej wypadków zdarza się w obszarach zabudowanych, czyli w miastach i miejscowościach. Jednocześnie jednak to poza obszarem zabudowanym ginie więcej osób. Choć tam zdarza się około 30 proc. wszystkich zdarzeń, to właśnie na drogach poza miastami dochodzi do ponad 60 proc. ofiar śmiertelnych. Powód jest prosty - wyższe prędkości.