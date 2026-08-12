Zaćmienie Słońca nad Polską. Tu widok będzie najlepszy

Zaćmienie Słońca będzie widoczne w Polsce

Częściowe zaćmienie Słońca 12 sierpnia 2026 roku będzie widoczne również w Polsce. Oznacza to, że Księżyc nie zasłoni całkowicie tarczy naszej gwiazdy, ale w odpowiednich miejscach z Polski będzie można zobaczyć, jak jego ciemna tarcza wyraźnie "wchodzi" przed Słońce.

Zjawisko rozpocznie się wieczorem, a jego maksimum przypadnie w okolicach godziny 20. To właśnie pora zachodu Słońca sprawi, że obserwacja może być szczególnie efektowna. Gdzie jednak najlepiej podziwiać to wyjątkowe zjawisko?

Gdzie oglądać zaćmienie Słońca?

Jeśli ktoś chce zobaczyć zaćmienie w Polsce w możliwie najlepszych warunkach, powinien skierować się na południowy zachód kraju. To właśnie Kotlina Kłodzka będzie jednym z najlepszych miejsc do obserwacji.

W szczytowym momencie zaćmienia Księżyc może przesłonić tam około 88 proc. tarczy Słońca. Oznacza to, że na niebie pozostanie jedynie niewielki fragment słonecznej tarczy. Tak duże przesłonięcie sprawi, że zjawisko może być bardzo efektowne, szczególnie jeśli obserwatorom dopisze pogoda.

Nad Bałtykiem też warto spojrzeć w niebo

Choć Kotlina Kłodzka będzie najlepszym miejscem w Polsce pod względem stopnia przesłonięcia tarczy, mieszkańcy wybrzeża również mogą liczyć na interesujące widowisko.

Plaże nad Bałtykiem zapewniają dużą, otwartą przestrzeń i szeroki widok na horyzont. Jeżeli tego dnia niebo będzie bezchmurne, zaćmienie można będzie obserwować na tle wieczornego nieba. W tym rejonie kraju Księżyc ma przysłonić 85 procent tarczy Słońca.

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Zaćmienie Słońca widziane z Gdańska [GALERIA]

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Zaćmienie Słońca 2026. Najważniejsze informacje

Podczas obserwacji zaćmienia trzeba przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo wzroku. Nie wolno patrzeć bezpośrednio na Słońce bez odpowiedniej ochrony – nawet wtedy, gdy jego tarcza jest w dużej części przesłonięta przez Księżyc. Należy używać specjalnych okularów do obserwacji Słońca, spełniających odpowiednie normy. Więcej o tym pisaliśmy tutaj: Oglądanie zaćmienia Słońca może uszkodzić wzrok. Okulistka wskazuje bezpieczny sposób.

Na powodzenie obserwacji ogromny wpływ będzie miała także pogoda. Nawet najlepsza lokalizacja nie pomoże, jeśli zachmurzenie zasłoni Słońce. Warto więc przed wyjściem sprawdzić prognozę dla konkretnego miejsca i wybrać punkt z możliwie odsłoniętym horyzontem.