Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Wszystkie cztery strzeżone kąpieliska w Gdyni mają dziś zielone światło dla amatorów morskich kąpieli. Woda na każdym z nich została oceniona jako w pełni przydatna do rekreacji, a brak czerwonych flag oznacza, że ratownicy nie widzą żadnych przeciwwskazań do wchodzenia do Bałtyku. Oto szczegółowy przegląd warunków na gdyńskich plażach:

Gdynia Babie Doły: Bardzo spokojne miejsce na relaks. Temperatura powietrza wynosi tu 18°C, a woda ma przyjemne 19°C. Wiatr jest praktycznie niewyczuwalny (zaledwie 1 m/s), co gwarantuje brak fal. Ostatnia ocena jakości wody z 5 sierpnia potwierdziła jej pełne bezpieczeństwo.

Bardzo spokojne miejsce na relaks. Temperatura powietrza wynosi tu 18°C, a woda ma przyjemne 19°C. Wiatr jest praktycznie niewyczuwalny (zaledwie 1 m/s), co gwarantuje brak fal. Ostatnia ocena jakości wody z 5 sierpnia potwierdziła jej pełne bezpieczeństwo. Gdynia Orłowo: Malownicza plaża pod klifem oferuje dziś temperaturę powietrza na poziomie 19°C oraz wodę o temperaturze 19°C. Podobnie jak na Babich Dołach, wieje tu bardzo słaby wiatr o prędkości 1 m/s. Kolejne badanie czystości wody zaplanowano na 17 sierpnia.

Malownicza plaża pod klifem oferuje dziś temperaturę powietrza na poziomie 19°C oraz wodę o temperaturze 19°C. Podobnie jak na Babich Dołach, wieje tu bardzo słaby wiatr o prędkości 1 m/s. Kolejne badanie czystości wody zaplanowano na 17 sierpnia. Gdynia Redłowo: Według pomiarów z 11 sierpnia to właśnie tutaj było najcieplej – temperatura powietrza dochodziła do 22°C, przy wodzie o temperaturze 20°C. Delikatny wiatr (1 m/s) sprzyjał doskonałym warunkom plażowania, a woda pozostaje w pełni bezpieczna.

Według pomiarów z 11 sierpnia to właśnie tutaj było najcieplej – temperatura powietrza dochodziła do 22°C, przy wodzie o temperaturze 20°C. Delikatny wiatr (1 m/s) sprzyjał doskonałym warunkom plażowania, a woda pozostaje w pełni bezpieczna. Gdynia Śródmieście: Najpopularniejsza plaża w samym sercu miasta ma dziś wodę o temperaturze aż 20°C, choć temperatura powietrza jest nieco niższa i wynosi 17°C. Przy tak spokojnym wietrze (1 m/s) i braku fal, warunki do pływania są bardzo komfortowe. Kolejne oficjalne badanie wody zaplanowano na 17 sierpnia.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne informacje dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów sinic, tak charakterystycznych dla cieplejszych okresów nad Bałtykiem. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdyni – Śródmieściu, Redłowie, Orłowie oraz Babich Dołach – nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni przydatna do kąpieli. Służby sanitarne regularnie pobierają próbki, a dotychczasowe analizy nie wykazują żadnego zagrożenia biologicznego, co pozwala bez obaw cieszyć się urokami morza.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki w Gdyni są dziś niezwykle stabilne. Wyżowa pogoda nad Bałtykiem i brak ostrzeżeń przed silnym wiatrem czy wysoką falą oznaczają spokojną taflę wody i bezpieczne pływanie. Choć temperatura powietrza waha się od 17°C do 22°C, to woda w morzu osiągająca nawet 20°C zachęca do aktywności. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: nawet przy tak doskonałych i spokojnych prognozach, kluczem do bezpieczeństwa jest zawsze sprawdzanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników strzegących kąpieliska. Warunki na morzu potrafią zmienić się w mgnieniu oka!

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