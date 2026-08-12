Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Dziś na sopockim wybrzeżu panują świetne warunki do plażowania. Bezpieczeństwo jest na najwyższym poziomie, a ratownicy nie musieli wywieszać czerwonych flag na żadnym z kąpielisk. Zarówno stan morza, jak i czystość wody zachęcają do wejścia do Bałtyku. Oto lista w pełni bezpiecznych, otwartych plaż w Sopocie, na których możecie bez obaw korzystać z letniej aury:

Sopot - 13-17 : woda jest w pełni przydatna do kąpieli, temperatura wody wynosi przyjemne 20°C, a temperatura powietrza to 19°C. Wiatr wieje z prędkością łagodnych 4 m/s.

: woda jest w pełni przydatna do kąpieli, temperatura wody wynosi przyjemne 20°C, a temperatura powietrza to 19°C. Wiatr wieje z prędkością łagodnych 4 m/s. Sopot - Łazienki Południowe I : doskonałe warunki do kąpieli, woda o temperaturze 20°C, powietrze 19°C, słaby wiatr 4 m/s.

: doskonałe warunki do kąpieli, woda o temperaturze 20°C, powietrze 19°C, słaby wiatr 4 m/s. Sopot - Łazienki Południowe II : kąpielisko jest w pełni otwarte, z temperaturą wody 20°C i powietrza 19°C przy sprzyjającym wietrze o prędkości 4 m/s.

: kąpielisko jest w pełni otwarte, z temperaturą wody 20°C i powietrza 19°C przy sprzyjającym wietrze o prędkości 4 m/s. Sopot-32A-33 : woda przydatna do kąpieli, o temperaturze 20°C, temperatura powietrza wynosi 19°C, a wiatr osiąga jedynie 4 m/s.

: woda przydatna do kąpieli, o temperaturze 20°C, temperatura powietrza wynosi 19°C, a wiatr osiąga jedynie 4 m/s. Sopot-K22 : zaprasza plażowiczów z temperaturą wody sięgającą 20°C, powietrzem 19°C i delikatnym wiatrem 4 m/s.

: zaprasza plażowiczów z temperaturą wody sięgającą 20°C, powietrzem 19°C i delikatnym wiatrem 4 m/s. Sopot-Kamienny Potok-Koliba: bezpieczne i otwarte kąpielisko, temperatura wody to 20°C, powietrza 19°C, wiatr 4 m/s.

To doskonały moment, aby zaplanować popołudnie na plaży, zwłaszcza że wiatr na Zatoce Gdańskiej jest dziś bardzo łagodny, co gwarantuje spokojną wodę i brak wysokich, niebezpiecznych fal.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się uciążliwego zakwitu glonów – na żadnym z monitorowanych sopockich kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Choć w minionych tygodniach wysokie temperatury sprzyjały lokalnym zakwitom w innych rejonach Zatoki Gdańskiej i na Półwyspie Helskim, sopockie plaże są obecnie całkowicie wolne od tego problemu. Oficjalne badania czystości wody potwierdzają pełne bezpieczeństwo kąpiących się, a woda na każdym stanowisku jest krystaliczna i gotowa na przyjęcie wczasowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, warunki w Sopocie sprzyjają letniej rekreacji. Stabilna temperatura powietrza wynosząca 19°C w połączeniu z zaskakująco ciepłym Bałtykiem (aż 20°C) stwarza świetną okazję do orzeźwiających kąpieli. Delikatny wiatr o prędkości 4 m/s nie generuje niebezpiecznych fal wstecznych, co pozwala na spokojny wypoczynek dla całych rodzin. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego wczasowicza: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor powiewającej flagi. Biała flaga to zielone światło dla kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Słuchajmy poleceń ratowników Sopockiego WOPR, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo przez cały dzień.

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